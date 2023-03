Proponen asistencia económica para indocumentados mayores de 65 años

La señora María está por cumplir 72 años y dice que lo que más le preocupa ahora es lo caro que encuentra todo cuando va a hacer sus compras.

“Por ahora ya no voy a comprar huevo, está demasiado caro, no me alcanza el dinero”, platicó. Su hija, Elisa, le manda cada vez que puede dinero, “pero ella está casada tiene su familia, tiene sus gastos; yo le entiendo que a veces pueda y en otras no”.

¿Y cuando Elisa no puede, usted que hace?, le preguntó La Opinión. “Pues qué le voy a hacer”, respondió la señora, “aguantar, como pueda”. A veces su vecina la lleva al banco de alimentos, pero depende que tenga tiempo y el auto que usa toda la familia disponible. Doña María trabajó en el campo durante décadas, y un tiempo en una empacadora.

El asambleísta Juan Carrillo, demócrata de Palmdale, informó que como doña María en California hay por lo menos 17,000 trabajadores indocumentados que ahora tienen más de 65 años de edad y que necesitan un plan de asistencia económica.

“Estas personas mayores indocumentadas de 65 años o más son las mismas personas mayores que han contribuido con una cantidad significativa de dinero a nuestra economía a través de impuestos, gastos domésticos y mucho más.”, destacó el legislador.

El asambleísta latino dijo que, si se hacen cuentas, la asistencia económica a los trabajadores indocumentados ahora mayores de 65 años “es un beneficio que se merecen”.

Carrillo, un inmigrante de Guadalajara, México, que llegó a Los Ángeles cuando tenía 15 años de edad, dijo conocer de primera mano las necesidades de los inmigrantes indocumentados que envejecen.

Ahora con el apoyo de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), el legislador elaboró la propuesta de ley AB1536 para ampliar el Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes, conocido por sus siglas en inglés, CAPI, a los adultos mayores y discapacitados indocumentados.

Por ahora el CAPI es un programa financiado por el estado con un beneficio mensual en efectivo para inmigrantes mayores de 65 años que son elegibles porque son ciegos o discapacitados. El plan incluye a residentes permanentes legales, refugiados, solicitantes de asilo y personas que residen permanentemente en el país.

Pero, “en nuestro estado, la población indocumentada que envejece está aumentando, especialmente nuestros adultos mayores inmigrantes, muchos de los cuales no tienen jubilación a pesar de años de trabajar en este país”, declaró Carrillo.

De acuerdo con el legislador, aunque California ha realizado inversiones históricas para ampliar la asistencia alimentaria y desbloquear MediCal para personas mayores indocumentadas, “se ha quedado corto en hacer lo mismo con el CAPI”.

Como ese programa se encuentra ahora, “deja atrás a miles de nuestros adultos mayores indocumentados y personas discapacitadas que luchan por pagar su vivienda, medicamentos recetados y enfrentan aumentos vertiginosos de precios debido a los incrementos en las tasas de inflación” entre otros motivos, comentó Carrillo.

Dijo que su propuesta de ley AB1536 “servirá como base para el trabajo que hemos realizado para garantizar que nuestra población de adultos mayores indocumentados pueda envejecer con dignidad”.

Angélica Salas, la directora ejecutiva de CHIRLA, dijo por su parte estar de acuerdo con el legislador en que una ayuda a los indocumentados que envejecen es una medida justa.

Muchas de las personas que podría beneficiar la propuesta de ley “son trabajadores indocumentados que durante décadas han trabajado y contribuido a los programas de beneficios estatales para otros californianos, pero que no califican para los beneficios de jubilación y ahora están envejeciendo en la pobreza”, dijo Salas.

De aprobarse la ley de asistencia en efectivo, “ayudará a cubrir necesidades de estos ancianos de 60, 70, 80 años que necesitan nuestro apoyo en los momentos más críticos y vulnerables de sus vidas”, declaró la dirigente, “la expansión de CAPI ofrece la oportunidad de que estas personas reciban asistencia en efectivo mensual para ayudarlos a envejecer con dignidad”.

La propuesta de ley cuenta con el apoyo de algunos legisladores coautores, todos miembros de la bancada latina en la legislatura.

De acuerdo con el asambleísta Roberto Rivas, de Salinas, la iniciativa se presenta “en un momento en que los intentos de reforma migratoria federal se han estancado y mientras otros estados han satanizado a los inmigrantes indocumentados simplemente por querer una mejor vida”.

“Los inmigrantes indocumentados son nuestros vecinos, nuestros compañeros miembros de la comunidad y nuestros amigos”, dijo Rivas al expresar su apoyo a la AB1536.

El legislador Miguel Santiago, de Los Ángeles, comentó que “la pandemia ha afectado a todos los californianos por igual y no se debe impedir que miembros de la comunidad accedan a CAPI debido a su estatus migratorio”.