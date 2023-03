DJ Luian comparó a Chayanne con Anuel AA en la boda de Lele Pons y Guaynaa

La influencer venezolana Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa contrajeron nupcias este fin de semana en una boda en la que hubo lujos y celebrities por doquier. Uno de los invitados más especiales fue el tío de la novia, Chayanne, a quien quien DJ Luian se atrevió a comparar con Anuel AA en la celebración.

Luego de que en el video de la canción ‘Más rica que ayer’ bromeara diciéndole a Anuel AA que era “el Chayanne del 2023”, el productor del género urbano DJ Luian se encontró con el icónico cantante en la boda de Lele y Guaynaa.

Sin perder la oportunidad, el productor se hizo una fotografía con el denominado “padre” de muchos latinoamericanos. La imagen la compartió en su perfil de Instagram y bromeando comentó que se encontraba en compañía de Anuel AA.

“Aquí con @anuel, dímelo @chayanne MAS RICA QUE AYER ROMPIENDOOOOO”, escribió para acompañar la fotografía en referencia a la conversación que aparece en el videoclip en la que el rapero termina diciendo que es “un símbolo sexual”.

En el matrimonio, Chayanne, esposo de la tía de Lele, atrapó miradas y corazones. Durante el desarrollo del evento, se filtró en TikTok un video mostrando la reacción de los tíos conmovidos al ver a la novia con su vestido.

Asimismo, el boricua bailó con su sobrina la canción ‘Tiempo de Vals’ y también gozó cantando a todo pulmón algunos de sus éxitos musicales con los más de 300 invitados. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales.

¿Cómo estuvo la boda?

En las redes sociales, los internautas están calificado el evento como “la boda del año” porque reunió a gran parte de la industria del entretenimiento.

En la boda, Lele usó tres espectaculares vestidos de novia diseñados por tres marcas diferentes. Además, tuvo como damas de honor a la socialité Paris Hilton; la cantante brasileña Anitta; Isadora Figueroa (hija de Chayanne); Hannah Stocking; Kimberly Loaiza; Isadora Figueroa; Nicole García e Isabela Grutman.

Por el lado de Guaynaa, entre sus caballeros de honor estuvieron Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Mau Montaner y Ricky Montaner. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Otros artistas que asistieron al matrimonio fueron: la exmiss universo Zuleyka Rivera, la presentadora Adamari López, la cantante colombiana Greeicy y el cantante Mike Bahía, la cantante puertorriqueña Natti Natasha, la cantante estounidense Becky G, la cantante española Aitana, la influencer Domelipa, la modelo Winnie Harlow, la cantante española Natalia Jiménez, entre otros.

