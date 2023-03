Guillermo Ochoa nuevamente mantiene en cero su meta y con una gran actuación le da un punto al Salernitana

Por segunda semana consecutiva en la Serie A, Guillermo Ochoa fue titular con Salernitana y terminó con su meta en blanco, ayudándole a su equipo a sumar puntos, algo que les está ayudando a alejarse de la zona de descenso.

Luego de que en el partido pasado el equipo de Salerno derrotara 3-0 al Monza en lo que fue el regreso del cancerbero mexicano a la titularidad; este domingo, Guillermo Ochoa repitió la hazaña de mantener su portería en cero y le ayudó a su equipo a conseguir el empate sin goles contra la Sampdoria a domicilio en el Estadio Luigi Ferrari.

Paco Memo lució seguro bajo los tres palos, en uno de los inmuebles más bravos del campeonato, sede de algunos de los aficionados más ruidosos y agresivos de la Serie A, por lo que empleo toda su experiencia como arquero internacional y aguantó la presión tanto fuera de la cancha como dentro de ella.

Ochoa respondió cada que fue requerido e hizo atajadas claves en el encuentro, aunque en esta ocasión no tuvo tanto trabajo como en jornadas pasadas, ya que su línea defensiva también hizo una buena labor. Quienes no estuvieron tan finos fueron los atacantes, que estuvieron imprecisos al momento de definir en lo que pudo ser la segunda victoria consecutiva para los de Salerno, pero lamentablemente para ellos no fue así y tuvieron que conformarse con la división de puntos.

El mexicano fungió como el líder que la zaga del equipo necesita, ya que estuvo dando indicaciones desde su posición en todo momento y puso mucho orden en su defensa, contagiando a los zagueros y a los mediocampistas.

Con este resultado, Salernitana llegó a 25 puntos en el campeonato, 7 por encima del Hellas Verona, que ocupa la posición 18 y de la que es prioridad para la directiva de los Hipocampos alejarse, por lo que el objetivo se va cumpliendo poco a poco y en el que nuevamente fue factor el mexicano.

