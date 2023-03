Hinchas de Rayados de Monterrey se pelearon en el Estadio BBVA y arrollaron a un niño (Video)

Desde que inició el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX varios han sido los estadios donde se han generado peleas en las gradas. Este fin de semana no fue la excepción y las tribunas del BBVA fueron testigo de un fuerte altercado violento por parte de un grupo de aficionados de Rayados de Monterrey en el que un niño terminó afectado.

Al finalizar el encuentro de la jornada 10 entre Monterrey y FC Juárez, los hinchas locales fueron captados peleando entre sí en una zona del recinto deportivo. A través de las redes sociales trascendieron algunas imágenes de la brutal golpiza.

En el audiovisual se puede observar como unos fanáticos comienzan a darse trompadas mientras son separados por cuerpos de seguridad y miembros del ‘staff’. Sin embargo, el intercambio continuó hasta el punto que varios de ellos cayeron unos cuantos asientos más abajo. Incluso en el clip se puede ver cómo mientras van descendiendo se llevan por delante a un niño.

Hasta el momento no se conocen los motivos que generaron esta pelea entre aficionados del mismo equipo. Cabe recordar que para este partido la barra de animación ‘La Adicción’ no pudo acceder por una sanción de la Liga MX. Quienes lo hicieron fue por medio de la identificación Fan ID.

“Así no, así no. La desesperación de un padre de familia que protege del pleito a su hijo pequeño. Esto no es lo que queremos. Cero tolerancia”, escribió el usuario en Twitter que difundió el video del altercado.

ASI NO, ASI NO 😡



La desesperación de un Padre de familia que protege del pleito a su hijo pequeño.



Esto no es lo que queremos @FilizolaM … CERO TOLERANCIA#Rayados #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/bhLOmPsg3a — Enzo de Taquito ✨ ⚽🇫🇮 (@Israelbarronm) March 5, 2023

En este encuentro Rayados de Monterrey se llevó un contundente triunfo por 3-0 y reafirma su liderato en la tabla general de la Liga MX. El episodio violento es uno más de los varios que se han originado en este Clausura 2023.

Hace unos días, en la jornada 8, se viralizó un video de la afición de Atlas agrediendo a un hincha de Tigres de la UANL en el Estadio Jalisco. Par de fechas antes, precisamente un fan de Rayados de Monterrey sufrió vejaciones e incluso lo sacaron del recinto donde los rojinegros juegan como local.

En la jornada cuatro del campeonato ante Santos Laguna, hinchas de Atlas se enfrentaron a golpes con miembros de la seguridad tanto dentro como fuera del recinto deportivo y se escucharon detonaciones.

