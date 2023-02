“Son unos cavernícolas”: destrozan a la afición de Atlas tras difundirse agresión contra hincha de Tigres de la UANL

El video de un hincha de Atlas agrediendo físicamente a un fanático de Tigres de la UANL en el Estadio Jalisco ha reavivado la polémica de este encuentro de la jornada 8 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y sobre el comportamiento de sus aficionados.

A través de las redes sociales sociales se difundió un video en el que se puede apreciar como algunos fans rojinegros insultaban a los visitantes. Un joven se saltó par de filas para propinarle un “sape” a un hombre que vestía la playera de Tigres y estaba siendo escoltado por miembros de la seguridad.

El hincha visitante no respondió a la agresión y siguió con su camino mientras la gran mayoría se burlaba de lo sucedido y el hincha de La Academia le insultó gritándole “Chin** tu madr* pu**”.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter 24 horas después del encuentro por un usuario identificado como Rigo García, quien mostró una postura crítica hacia la Liga MX y tundió fuertemente a la afición rojinegra. “¿Hasta cuándo la Liga MX va a permitir que Atlas siga en primera división? Es bronca tras bronca. Tiene la afición más cavernícola de toda la liga. Hace un par de jornadas, balazos a las afueras del estadio Jalisco. Tenemos el antecedente de Querétaro y podría seguir”.

Esta publicación sirvió como escenario para que otro usuario denunciara las vejaciones que sufrió hace un par de semanas cuando Rayados de Monterrey jugó en el Estadio Jalisco. “A mí también me sacaron al minuto 70 cuando Rayados jugó ahí hace dos semanas y un vato del Atlas se me puso enfrente queriéndome prender y el ‘Poli’ ni le dijo nada. Es más, a mí me dijo que no me detenga y que siga caminando”, denunció.

En la jornada cuatro ante Santos Laguna, hinchas de Atlas se enfrentaron a golpes con miembros de la seguridad tanto dentro como fuera del recinto deportivo y se escucharon detonaciones.

