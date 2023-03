Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 6 al 12 de marzo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 6 al 12 de marzo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana la comenzarás aun con la energía baja, no te pudiste reponer del todo este fin de semana y por lo mismo requerirás descanso y tiempo para ti. Es momento de poner atención a tu cuerpo físico, ponerlo al cien y recobrar toda tu vitalidad. Esta jornada piensa bien antes de actuar, no te precipites en tomar decisiones y mucho menos si estas tienen que ver con lo profesional o el amor, pues después te podrías arrepentir de no haber hecho lo correcto por tu impaciencia. Sabes bien que estas pasando por una época en donde eres el mejor o la mejor en lo que haces, te admiran y brillas con luz propia, pero no abuses de tu buena suerte, no seas grosero, grosera, la buena suerte un día se puede acabar y si demuestras tiranía o despotismo se te puede regresar.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Es bueno restaurar el orden de las cosas, de las situaciones, sobre todo después de un periodo de tanto caos, así que estos días dedícate a darle forma de nuevo a tus planes, a pensar mejor y más claro, a que tus ideas tomen de nuevo su camino y que no te vuelva a ganar la desidia o el hartazgo. Son días perfecto para darle una vuelta a tus actividades cotidianas, encontrar un nuevo hobby o retomar los estudios. Esta jornada podrás hacer pagos pendientes, por fin saldas cuentas y te quitas preocupaciones económicas de encima. Es importante mantengas la salud en perfectas condiciones, así que no dejes tratamientos o terapias a medias solo porque ya te sientes mejor.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Experimentaras cambios muy profundos en tus emociones y sentimientos, mucho has trabajado para lograr salir de tristezas, ansiedades, depresiones y esta semana ves, sientes ya el cambio, este es enorme, la paz es inconmensurable, las palabras se quedarán cortas para expresar como te sientes, pero n importara que no tengas como expresarlo, las personas a tu alrededor lo notarán, lo sentirán, verán de nuevo alegría y luz en tus ojos. Estos días son perfectos para también hacer cambios en todo lo que tiene que ver con lo profesional, si cambiar de rumbo es lo que quieres hacer, entonces no dudes, comienza la búsqueda de ese lugar donde sientes puedes tener el crecimiento tanto profesional como económico que tanto has buscado. Tu salud física esta por fin en perfecto equilibrio con tu salud emocional, así que estos días solamente serán de cosas hermosas y positivas.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuidado con las personas con las que te juntes estos días, habrá envidias a tu alrededor que te pueden hacer daño tanto moral como energéticamente, así que escucha a tu voz interna, ella no falla, y si te pide salir de algún lugar, alejarte de alguien, hazlo, quizá en el momento no lo veas, pero los días le darán la razón a tu intuición. Es una semana perfecta para comenzar a ser coherente, no puedes decir algo y hacer otra cosa, lo único que vas a lograr con este comportamiento es desconfianza en todos los ámbitos de tu vida, es tiempo de actuar con equilibrio. En la economía es preciso hagas un análisis de tus gastos, tienes que hacer un plan y sacar esos gastos que haces de cosas que no necesitas, solamente así podrás encontrar de nuevo el equilibrio financiero.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tu gran potencial como líder esta semana te lleva a un camino nuevo, has trabajado mucho para poder caminar este nuevo sendero y ya estás ahí, ahora aprovecha la oportunidad y no pares hasta llegar a tu objetivo, solamente ten en cuenta algo importante, que tu esfuerzo fue mucho, pero el apoyo de tus seres queridos, de tu equipo de trabajo fue vital, así que no sueltes ese apoyo y agradécelo. En el amor todo marcha sobre ruedas, cada día que pasa al lado de tu pareja se convierte en más y más certeza de que ahí es en donde quieres estar cada amanecer. Se avecinan viejes inesperados que tienen que ver con este nuevo camino profesional, así que prepárate para conocer nuevas personas y sobre todo nuevas y mejores formas de hacer tu trabajo. No descuides tu salud, tu cuerpo fisio requiere de mejor alimentación y mantenimiento pues serán días donde requerirás de más energía de la normal.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuidado con lo que hablas de compañeros de trabajo o de jefes, pero más cuidado aun con quien platiques de estas cosas, por ahí puede haber una filtración y salir de la boca de esa persona lo que dijiste, convirtiéndose en un verdadero e imparable chisme del cual es casi imposible la libres, así que es mejor guardarte cualquier comentario sobre todo los que tengan critica. Esta semana es perfecta para poner manos a la obra en cualquier arreglo pendiente en el hogar, ya no pospongas más poner tu casa al cien, seguramente por tener alguna descompostura, desorden etc. la energía en el hogar no corre de manera adecuada y desde ahí comienzan los bloqueos a la abundancia material. Es necesario que no dejes que ninguna molestia que tiene que ver con tus pulmones, vías respiratorias se complique, es tiempo de ir al médico y atenderte, qué necesidad tienes de sentir molestias cuando puedes ir por la vida en perfectas condiciones, se llama desidia, flojera.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Mucha energía, así que tendrás que hacer una buena administración de esta y no gastarla en un solo día, en una sola cosa, tienes muchos pendientes y gracias que esta semana que recobras toda tu vitalidad puedes atender cada uno de estos asuntos, pero siempre y cuando te organices y no pongas ni toda tu atención ni toda tu energía en un solo asunto, lugar, persona, si así lo haces terminaras la semana sin preocupaciones y con muy poco agotamiento. Es una jornada llena de cambios positivos que tiene que ver con el trabajo y la economía, pero ahora que toda mejora trata de hacer las cosas diferentes y no cometer errores del pasado que te dejaron con la economía en números rojos y muchas deudas que solo te trajeron estrés. En el amor las cosas mejoran de forma sorprendente, entenderás que pedir perdón llena el corazón y te quita lozas de encima.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Muchos días llevas ya queriendo resolver problemas legales, todo se había atorado uno y otra vez, pero esta semana hay un gran desbloqueo y todo caminara casi por arte de magia y las situaciones se empezarán a resolver constante y positivamente, tu paciencia ha valido la pena. Esta jornada es perfecta para un cambio de hogar, puedes comenzar la búsqueda de ese nuevo lugar donde por fin encuentres paz y alegría para tu día a día, ya es justo que comiences a buscar esa paz que tanto te mereces. La familia te puede necesitar, tu consejo será vital para una decisión que tiene que ver con cosas materiales, eres tu en estos momentos la única persona neutral y coherente que puede encontrar una solución perfecta para todos. En la salud mejoras notablemente en molestias de espalda, pero no te confíes y termina cualquier tratamiento o terapia que estes llevando a cabo.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Esta semana harás uso de esos grandes dones con los que naciste, tu sonrisa, tu manera perfecta de convencer a alguien, tu capacidad de ser escuchado, todo eso tiene y tendrá mucho que ver para poder llegar a un ascenso en tu lugar de trabajo, para por fin dar un paso más a tu crecimiento profesional. Es una jornada de muchas reuniones sociales, brillaras tanto que todos querrán que asistas a sus celebraciones, pero claro está, no puedes estar en todas, así que tendrás que priorizar y dar buenos pretextos a donde no puedas llegar para que no quedes mal. En la economía tus gastos por fin están en control, ahora sí, la administración que estás haciendo de tu dinero te está quedando para un ahorro que te puede servir para el futuro.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Nuevas maneras de ver las cosas, nuevas formas de vida y de pensar que llegan a ti de maneras misteriosas pero hermosas, nuevos conocimientos que llenan tu vida de agradables sorpresas y crecimiento emocional, espiritual, mental, esos vehículos de crecimiento energético serán de gran bienestar para tu vida, para el cambio interior que quieres hacer. Esta semana es perfecta para tener pláticas con jefes o con empelados, las palabras que digas serán escuchadas, pero mejor aún, las palabras que uses serán las adecuadas para poder obtener lo que quieres y necesitas. Los caminos se abren, se despejan, los bloqueos en todos los ámbitos se esfuman, por fin la luz en el camino. En la salud recibirás buenas noticas que te quitaran preocupaciones de encima, por fin la buena salud está aquí.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Nada se esconde bajo el sol, así que prepárate para lo que se te venga con respecto a secretos que guardas y pueden salir a la luz estos días, muy en el fondo siempre has sabido que tarde o temprano todo se sabría, y sí, llegó el momento. Es una semana para poner las cartas sobre la mesa con la pareja y hablar de lo que te gusta o no de la relación, son buenos días para confrontarse y llegar a buenos términos, así que sin miedo a esas platicas pendientes. En el dinero no permitas que te laven el cerebro y gastes o inviertas en donde no estas completamente convencido, convencida. No sigas descuidando esos malestares causados por alergias, es tiempo de hacer algo con ellos y no permitir de ninguna, manera que crezcan y sean más difíciles de erradicar.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tienes que ser muy paciente, tienes que ser muy tolerante, porque esta semana será de muchos retrasos en todos los ámbitos, desde el económico hasta el sentimental. Necesitas estar consciente de que no todo correrá a tu ritmo, esta jornada es importante fluir con las personas, las situaciones, pero sobre todo con las horas, pues serán días que se hagan eternos por no tener respuestas o soluciones rápidas. En el trabajo bájale dos rayitas a tu intensidad, no provoques problemas en donde no los hay, recuerda tener calma, al finalizar la semana las cosas empezaran a cambiar de ritmo y todo comenzara a caminar más rápido. Estas desde hace días esperando una llamada o un mail con referencia a un negocio, espera, no insistas más, todo se está acomodando para que la respuesta sea positiva, pero si presionas solamente cansaras a quien te tiene que ayudar. No pretendas arreglar ningún conflicto con referencia al amor de pareja, porque solo lo harás más grande, más intenso. Cuida de dolores de cabeza, serán provocados por la impaciencia convertida en estrés.