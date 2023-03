La carta de tarot para la semana del 6 al 12 de marzo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Sol

1. El Sol: Será una semana llena de satisfacciones, el brillo con el que te mueves esta semana deslumbrará a todos y todas a tu paso, con esa luz puedes abrir el camino a cualquier posibilidad que se te presente en estos días. Sentirás una gran elocuencia en cada uno de tus pensamientos, y tomarás decisiones tan objetivas que sorprenderás. Tendrás una semana tan creativa, que te puede dar para escribir una carta de amor, para pintar un cuadro, dibujar algo bello, escribir una canción etc. las musas estarán hablándote al oído todos estos días, has buen uso de su energía inspiradora. Si necesitas concretar una negociación, esta semana es perfecta para que la negociación termine de manera perfecta y balanceada. Esta semana todas y cada una de tus buenas capacidades de magnificara llevándote al éxito y a la alegría.

2. Cinco de Copas

2. Cinco de Copas: Que nada te derrote esta semana, querrás mandar todo al traste, puedes tener dificultades en cuanto a sentirte sumamente cansado, cansada, que ya no quieres seguir luchando, que ya no te quedan fuerzas para seguir empujando. Aunque estes rodeado, rodeada, de personas que te quieren desde la familia hasta los amigos puedes sentir que estas solo, sola, tienes que empezar a ver el lado positivo de las situaciones y de las personas, aquí el único, la única que se instaló en la desgracia y la soledad eres tú, busca salir de ahí acomode lugar, estos días te dan el chance de trabajar son tu baja autoestima y recobrar la seguridad que te empeñas no salga a la luz. Ganas de llorar, pues llora, pero después límpiate esas lágrimas y sigue andando, la vida es una y es ya. Agradece lo mucho o lo poco que tienes, tú tienes, hay personas que serían felices con eso que no te estas parando a valorar.

3. Cuatro de Copas

3. Cuatro de Copas: Una semana llena de contradicciones, tendrás enojos que no sabes exactamente de dónde vienen, es un periodo de ajuste, y ese ajuste, te puede sacar de balance toda la semana, son cambios necesarios desde lo mental, hasta lo emocional, tus sentimientos pueden estar un poco confusos, creerás que ya no puedes hacer más, que nada de lo que haces es suficiente. Necesitas regresar y buscar que te hace feliz, dejar a un lado esa sensación de no estar contento con la vida que llevas, necesitas encontrar un camino distinto hacia la felicidad, porque el que caminas ya no es para ti. Momento de echar un vistazo a tu alrededor y ver en dónde está pasando eso que te molesta e incómoda para ponerle remedio. Estas justo a tiempo de no conformarte y caer en la mediocridad. Cuida de tus nervios, pueden estar sensibles. Cuida de la ansiedad que se puede manifestar estos días.