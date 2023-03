Eric Bana declara que nunca volvería a interpretar a “Hulk” en una película de Marvel

En 2003 el actor australiano Eric Bana (que saltó a la fama por películas como “Chopper” y “Black Hawk down) protagonizó la superproducción “Hulk”, dirigida por Ang Lee y basada en los comics de Marvel. El filme obtuvo críticas encontradas, en una época en la que las cintas de superhéroes todavía no contaban con el éxito arrollador a nivel mundial.

A pesar de que varios actores han vuelto a interpretar personajes como Spider-Man y Wolverine en películas de esos estudios -específicamente en los que se maneja el “multiverso”, dando pie a nuevas apariciones- Bana no tiene entre sus planes regresar como Hulk, y así lo dio a conocer en una reciente entrevista con Yahoo Entertainment con motivo de la promoción de su más reciente trabajo “Blueback”: “Creo que los trabajos fílmicos que he hecho desde entonces son la respuesta a esa pregunta. No he visto “Hulk” desde hace mucho tiempo”.

Eric también fue cuestionado acerca de su experiencia en la película de 2003, y aunque dijo que le gustó mucho el trabajar junto a Nick Nolte, fue el resto del rodaje -que involucraba animación por computadora- lo que en el fondo resultó frustrante: “Siempre me sentí como si estuviera trabajando en una película de bajo presupuesto…estaba en un cuarto con otro actor (Nolte) haciendo cosas normales. Nunca se sintió como un filme grande hasta que me senté y lo vi terminado…Creo que hicimos algo de captura en movimiento, pero (los miembros del equipo) se dieron cuenta de que eso no les estaba ayudando realmente, dada la tecnología que había en ese momento. Eso era muy primitivo entonces, porque aún era muy temprano para todas esas cosas. Así que realmente no tenía mucho que hacer en términos de interpretar a Hulk”.

