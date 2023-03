Cómo aliviar el dolor de dedos en los pies

Qué puedes hacer por tu cuenta, y cuándo debes buscar a un profesional

By Sally Wadyka

Cortarse las uñas no es la idea de nadie de pasársela bien, sin importar la edad. Sin embargo, a medida que envejecemos, esta tarea se vuelve más difícil, porque las uñas de los pies pueden volverse gruesas y deformes, y por lo tanto es más difícil cortarlas. Además tener menos flexibilidad podría hacer que sea más difícil incluso colocarte en la posición adecuada para cortártelas.

Cuidarse las uñas también se vuelve más importante con la edad. Si no puedes cuidarte adecuadamente las uñas de los pies, “puede producirte problemas en el futuro”, dice Michael Coyer, doctor en medicina pediátrica, cirujano de pie y tobillo en el condado de Orange, California. El descuido, por ejemplo, puede provocar uñas encarnadas dolorosas y daño en las uñas de los pies demasiado largas que han estado chocando contra la parte delantera de tus zapatos.

Hay soluciones. Estas prácticas estrategias pueden ayudarte a mantener los problemas bajo control.

Los mejores consejos para hacerlo tú mismo

En general, si eres físicamente capaz de cuidarte las uñas de los pies y no tienes problemas médicos subyacentes, como neuropatía diabética, movilidad o vista limitada, puedes considerar cortarte las uñas por ti mismo; según el podiatra Alex Kor, profesor asistente clínico en el Colegio de Medicina Osteopática de la Universidad Marian en Indianápolis y vocero de la Asociación Médica Estadounidense de Podología.

Si cortarte las uñas es muy incómodo para ti, estos son algunos pasos que pueden facilitarte el manejo de un cortaúñas. “Les digo a mis pacientes que tomen un baño o una ducha, o remojen sus pies en agua tibia, antes de cortarse las uñas de los pies”, dice la doctora Shari Lipner, profesora asociada de dermatología clínica y directora de la división de uñas de Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York. “El agua ayuda a suavizar las uñas gruesas, haciendo que haga más fácil cortarlas”.

También es útil hidratar regularmente la piel alrededor de las uñas de los pies. Lipner recomienda untar una crema emoliente espesa en el área, luego ponerse un par de calcetines de algodón y dejar que la crema hidratante haga su trabajo mientras duermes.

Al cortar las uñas, ten cuidado de no cortar demasiado profundo. “Cortar demasiado las uñas de los pies puede provocar que se encarnen”, dice Coyer.

Kor dice que los expertos generalmente recomiendan cuando te cortas las uñas, puedes dejar un pedacito muy pequeño (1 milímetro o 1/32 de pulgada) de la uña más allá del lecho ungueal al recortar. También querrás evitar un corte redondeado. “Lo mejor es cortar las uñas bastante rectas, asegurándose de que las esquinas de la uña no corten los pliegues de la piel del dedo del pie”, dice Coyer.

Cuándo necesitas ir con un profesional

Para las personas que no pueden cortarse las uñas de los pies o prefieren no hacerlo, un podiatra puede brindar atención tanto para los pies como para las uñas de los pies. Pero es posible que el seguro no cubra una pedicura en el consultorio de un podiatra a menos que se considere médicamente necesario y/o tengas una afección subyacente que requiera que un profesional atienda tus pies.

Si normalmente tienes buena salud, hacerte una pedicura regular en un salón para uñas puede ser una opción, y te permitirá evitar el costo de servicios sin cobertura en un consultorio podiátrico, dice Kor. “Pero, debes asegurarte de que el lugar esté limpio, y pregunta cómo desinfectan los instrumentos (o puedes llevar los tuyos)”, dice.

Cuándo necesitas hablar con un doctor

Aunque es posible que las uñas de los pies gruesas o decoloradas no signifiquen que algo anda mal, cualquier señal nueva o de dolor, o bien que te inquiete, debes llamar la atención de un dermatólogo o un podólogo.

Pueden realizar pruebas para ver si tienes hongos en las uñas de los pies y aconsejarte sobre tratamientos tópicos u orales cuando sea necesario, tratar las uñas enterradas y evaluar el daño causado por un traumatismo en una uña. Otra razón para ver a un médico: En algunos casos, el estado de las uñas de los pies puede ayudar a descubrir problemas de salud que necesitan tratamiento.

La psoriasis, por ejemplo, puede afectar las uñas de los pies, haciéndolas más gruesas y posiblemente incluso haciendo que se separen del lecho ungueal. Y en ocasiones excepcionales, una mancha oscura en la uña del pie puede ser una señal de melanoma, un cáncer de piel grave.

“No pases por alto las señales de problemas potenciales”, says Lipner. “Tus uñas de los pies pueden estar mostrando desde una infección local hasta una enfermedad sistémica”.

