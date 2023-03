Día de la Mujer: 4 series y películas para ver este 8M

En Netflix existen una generosa cantidad de películas y series que fueron producidas o protagonizadas por mujeres y para conmemorar su día internacional, te presentamos cuatro series y películas ideales para ver este 8 de marzo.

Fragmentos de una mujer

Esta película narra el drama de Martha (interpretada por Vaness Kirby), que es una mujer en sus 30 años y que junto a su pareja, Sean (Shia LaBeouf), se encuentran a la espera del nacimiento de su hija, así que toman la decisión de tener al bebé en casa con un parto asistido por una partera.

La historia se trunca cuando la bebé muere en brazos de su madre, un trágico hecho que marcará la vida de las protagonistas, que además es juzgada por la sociedad.

“Orange is the New Black”

Esta serie es una de las más populares de Netflix, fue creada por Jenji Leslie Kohan y es un drama cómico basado en el libro autobiográfico llamado “Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres”, de Piper Kerman.

Estrenada en 2013, cada capítulo cuenta la vida de Piper Chapman (Taylor Shilling) quien fue condenada a 15 de prisión por delitos ligados al narcotráfico.

En la Penitenciaría Femenina de Litchfield, Chapman se encuentra con su exnovia Alex (Laura Prepon) a quién culpa por todo lo malo que está pasando en su vida.

“What Happened, Miss Simone?”

En este documental, dirigido por Liz Garbus, se desarrollan entrevistas, declaraciones y actuaciones de la vida y obra de la artista afroamericana, Nina Simone, quien no solo es recordada por su música, sino también por su lucha por los derechos civiles.

Conocida también como la “sacerdotisa del soul”, esta producción se traslada a sus raíces, demostrando que la protagonista nunca pudo cumplir su verdadero sueño, ser una pianista clásica.

En las casi dos horas de este documental se narra aspectos que poco conocen de esta artista, quien defendió el movimiento armado de la lucha racial.

Madres paralelas

En esta película de Pedro Almodóvar, están dos madres: una madura fotógrafa, Janis Martinez (Penélope Cruz) y una jovencita, Ana Manso (Milena Smit), quienes están en la misma maternidad y tendrán sus hijos el mismo día.

Este filme también presenta otra trama: la búsqueda de los restos de un grupo de hombres que fueron hechos desaparecer por los falangistas a inicios de la Guerra Civil Española, dentro de los cuales se contaba el bisabuelo de Janis.

Almodóvar combinó la maternidad y la memoria histórica para confirmar su talento y singularidad como autor.

