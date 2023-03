Día Internacional de la Mujer: cualidades que distinguen a cada mujer del Zodiaco

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en un esfuerzo por concientizar a la sociedad sobre la brecha de género que todavía en pleno siglo XXI se ve marcada en muchas partes del mundo en el sector laboral, democrático, político, económico y familiar.

La astrología no es indiferente a esta lucha que han encabezado las mujeres en los últimos años, por lo que nos dice qué cualidades tienen cada una de ellas, en función de su signo del zodiaco.

Las mujeres Aries son líderes naturales, con espíritu libre, apasionadas y que se esfuerzan al máximo para complementar cualquier tarea o proyecto, descrine Anytime Astro en un artículo.

Más allá de ser mujeres tiernas, compasivas y confiables, las Tauro también son inteligentes, ambiciosas y muy poderosas. Para ellas no hay obstáculo que no se pueda superar ni tarea que no se pueda completar.

Las mujeres Géminis son las camaleónicas del Zodiaco, son capaces de adaptarse a cualquier situación o circunstancia; su inteligencia y complejidad de personalidad las hacen independientes y especialmente buenas para resolver conflictos.

Cáncer tiene el estereotipo de ser emocional, sin embargo, más allá de su sensibilidad se encuentra su lealtad y fuerza para proteger a sus seres queridos. Son poderosas cuando se trata de defender a los suyos.

Las mujeres Leo son enérgicas, extrovertidas, amigables y capaces de llamar la atención a donde quiera que se encuentren. Logran cualquier objetivo que se propongan gracias a su ímpetu y dureza de carácter.

Las mujeres que son Virgo son las más metódicas y precisas del Zodiaco. Su atención al detalle y sentido de humanidad las convierten en excelentes líderes y compañeras de vida.

La mujer Libra tiene muchas cualidades más allá de su belleza. Son confiables, diplomáticas, pacíficas y hacen todo lo que está en sus manos por mantener la paz y la armonía.

Son las mujeres más apasionadas del Zodiaco. Cuando tienen un objetivo, trabajan con intensidad y devoción hasta cumplirlo; no es raro que las mujeres Escorpio marquen tendencia y sean de las más admiradas por su personalidad magnética y reservada.

Las mujeres Sagitario son buscadoras de la verdad. No se conforman con lo que oigan y vean sus ojos; investigan hasta el fondo gracias a su dinamismo y energía. Ellas dicen las cosas como piensan y sin endulzar la realidad.

Si bien las mujeres Capricornio tienen la etiqueta de ser frías, la realidad es que son implacables para lograr sus metas, principalmente, las profesionales. Son ejemplo a seguir por su determinación y responsabilidad, además son encantadoras con sus seres queridos.

La mujer Acuario es de las más inteligentes del Zodiaco. Se caracteriza por ser innovadora y progresista; es de espíritu libre y no necesita de nadie para crecer y desarrollarse en cualquier ámbito de su vida.

La mujer Piscis se caracteriza por ser sensible y espiritual, pero más allá de su belleza externa e interna, es la más compasiva, empática y creativa del Zodiaco. Antepone las necesidades de las demás por encima de las suyas, sin embargo, su inteligencia emocional destaca entre todas las demás.

