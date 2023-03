¿Edson Álvarez va con mala intención a sus duelos? Rival del mexicano cuestionó la forma de jugar del “Machín”

Edson Álvarez es uno de los mejores futbolistas del Ajax de Ámsterdam y de la Eredivisie. El joven futbolista mexicano ha sido una pieza fundamental en la temporada del conjunto neerlandés. Pero hay algunos jugadores que cuestionan la forma de jugar del “Machín”, entre ellos Oussama Tannane, futbolista que considera que el azteca tiene entradas agresivas intencionalmente.

En una entrevista con ESPN, Tannane, jugador del NEC, analizó un choque dentro del campo con Edson Álvarez. El futbolista marroquí considera que el “Machín” fue con el codo directo a golpearlo. Tannane acusó al mexicano de haberlo atacado a propósito.

“Me di la vuelta y él (Edson Álvarez) puso su codo en mi cabeza. Todos lo vieron. Él lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Pero soy Tannane, ¿verdad? Siempre me pasa, estoy acostumbrado. No tengo que decir nada más, todo el mundo pudo ver esto“, explicó el futbolista marroquí. 😤 Oussama Tannane is verre van blij met een aantal beslissingen van de arbitrage.



Edson Álvarez no ha sido “pillado” en Países Bajos

A pesar de las acusaciones del marroquí, Edson Álvarez no ha sido expulsado en lo que va de temporada con el Ajax de Ámsterdam. El futbolista mexicano acumula 8 tarjetas amarillas en 22 partidos jugados. Esta cifra es bastante aceptable al considerar el rol defensivo que ocupa el “Machín” dentro del campo. Pese a los señalamientos de su rival, Álvarez sigue siendo uno de los jugadores mejores valorados del club y un futbolista muy deseado en Europa a pesar de su valor estimado ($38 millones de dólares).

