iPhone 14 color amarillo: conoce cómo se ve la nueva versión del teléfono de Apple

Apple presentó una nueva versión del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus de color amarillo con los cuales amplian la línea de tonos disponibles para sus dispositivos de última generación. De acuerdo con la compañía los nuevos modelos disponen de una cubierta frontal resistente y cuentan con un diseño interno actualizado el cual fue diseñado para ofrecer un mejor rendimiento y facilitar reparaciones.

“Ambos modelos incluyen un sistema de doble cámara para fotos y videos asombrosos, el poderoso chip A15 Bionic y capacidades de seguridad innovadoras que incluyen Emergencia SOS vía satélite y Detección de choques”, dijo la empresa mediante un comunicado.

iPhone 14 amarillo | Foto:Apple

Destacaron que los nuevos modelos podrán reservarse a partir del 10 de marzo y estarán disponibles desde el 14 de este mismo mes.

Bob Borchers, vicepresidente de marketing de Apple, comentó que estas nuevas versiones también dispondrán de todas las funcionalidades presentes en el resto de equipos de la misma familia. Esto incluye Emergency SOS, así como las herramientas presentes en iOS 16, por lo que la experiencia de uso de los usuarios será exactamente igual.

El regreso del amarillo

Cabe destacar que esta no es la primera oportunidad en la que Apple incorpora equipos en tonos amarillos. Esto ya había ocurrido anteriormente, no obstante, desde mediados de 2019 la compañía no había vuelto a incorporar este color entre los tonos disponibles para las diferentes versiones del iPhone que salieron al mercado desde esa fecha.

El iPhone 11 fue el último equipo en contar con este color, el cual no estuvo disponible ni para el iPhone 12 ni el iPhone 13.

La primera ocasión en la que el color amarillo estuvo disponible fue de la mano del iPhone 5c presentado en 2013. Sin embargo, para ese momento no fue recibido de la mejor manera, algo que se vio reflejado en las ventas de estos modelos.

Apple ofrece actualmente una gama de colores para el iPhone 14 que incluye el gris, morado, midnight, starlight y rojo. Hay que señalar que en el caso de estos últimos por la compra de cada equipo se contribuye a aportar una donación al Global Fund para combatir el Covid-19.

Esto también te puede interesar:

– iPhone 15: filtran las imágenes definitivas del próximo teléfono de Apple

– iPhone 15 Pro Max: revelan nueva información sobre su pantalla

– Qué se sabe del iPhone 15: precio, fecha de lanzamiento y características