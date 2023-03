Julio César Chávez se sinceró sobre Diego Armando Maradona y confesó que le caía “gordo”

Una de las leyendas del boxeo, Julio César Chávez confesó recientemente que el astro ya fallecido Diego Armando Maradona nunca fue de su agrado e incluso tuvo la oportunidad de decírselo a la cara cuando el argentino tuvo una aventura como entrenador en México.

En una entrevista con el reconocido creador de contenido Adrián Marcelo para su canal en YouTube, el expúgil platicó que no tenía la mejor de las imágenes de Maradona y cuando este fue nombrado entrenador de Dorados de Sinaloa y les tocó coincidir, no perdió la oportunidad de hacérselo saber.

“Cuando estuve con Maradona en Culiacán, yo tenía una impresión mala de él, y se lo dije en su cara, ‘tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa’, porque él me invitó a su programa y yo no quise ir”, reveló.

‘El Pelusa’ fue conductor de televisión de su propio programa en Argentina y se llamaba ‘La Noche del 10’. Al parecer, el exfutbolista trató de convencer a Chávez para que asistiera, pero este se negó.

En la plática con Marcelo también confesó que a medida que avanzó la conversación con Maradona, la imagen que tenía sobre él cambió por completo y le terminó pidiendo perdón por rechazarlo. “Pero ahora que te conozco pido disculpas”.

Uno de los últimos recuerdos que tiene el exboxeador mexicano fue ese diálogo con el Campeón del Mundo en el que recibió diversos halagos y muestras de afecto. “No sabía qué hacer conmigo, estaba besándome y alabándome, puras cosas bonitas, me quedo con ese bonito recuerdo”.

Maradona tomó el control de Dorados de Sinaloa en 2018 y ahí logró dos subcampeonatos en la segunda división de México. Dos años después, en noviembre de 2020, el astro argentino falleció a causa de paro cardiorrespiratorio.

