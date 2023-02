“Mi hijo Julio no usa cocaína, no se droga ni es bebedor”: JC Chávez revela cuál es la verdadera adicción del júnior

A casi un año de la última aparición pública de Julio César Chávez Jr, antes de su ingreso a un lugar donde podría rehabilitarse de su adicción a las drogas, su padre, JC Chávez González, habló sobre este tema y aclaró que las cosas no son como piensa la mayoría de la gente, ya que su hijo no es adicto a ninguna de las drogas comunes y tampoco está en una clínica de rehabilitación, sino en un “anexo”.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa De Primera Mano, el Gran Campeón Mexicano contó cuál es la adicción que está tratando su hijo y sorprendió su revelación.

“Realmente, mi hijo Julio no usa cocaína, no se droga, ni siquiera es bebedor. Su problema es una adicción a las pastillas para bajar de peso, si te tomas 20 o 30 de esas pastillas empiezas a ver ‘moros con tranchetes’, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, te empieza a valer madres la vida. Esa era mi frustración, siempre entraba y salía de esa adicción”, comentó.

La segunda gran revelación que Chávez hizo fue que, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, su hijo no se encuentra en una clínica de rehabilitación, sino que está en un “anexo”. Cabe mencionar que en México se le conoce así a un centro de rehabilitación con condiciones mucho más precarias que una clínica, donde, además, el trato a los adictos es más severo.

“Tuve que meterlo a un anexo, mi hijo durmiendo en el suelo. Es muy triste y doloroso, yo lo quise sacar y Julio me dijo que no, que lo dejara ahí, que quería terminar el proceso, salir de ese proceso limpio y volver a pelear, me decía que quiere volver a estar con su familia”, acotó el exboxeador.

Vale recordar que esto no es desconocido para Julio César Chávez, ya que él también estuvo en el mismo sitio cuando trató sus propias adicciones y está tan consciente de lo que debe estar pasando su hijo que que ha llorado con él cuando han tenido contacto.

“Estuvo comiendo verduras, a veces podridas. Julito está donde yo estuve, en ese anexo, yo estuve ahí y cuando me dijo: ‘Apá, yo duermo donde usted dormía’. Imagínate cómo me sentí, se me salieron las lágrimas y quise sacarlo, pero él se negó“, acotó.

La buena noticia para la familia es que esta misma semana, luego de un año recluido, “Julito” concluirá su tratamiento, el cual era de un año y podrá salir definitivamente del lugar, por lo que ya lo espera con los brazos abiertos.

Entre los planes de la dinastía Chávez está el nuevo reality show que hace unos días destapó el expugilista, donde se verá “todo lo bueno y lo malo” que pasa dentro de la familia, el cual se transmitirá por la plataforma de pago Disney+.

