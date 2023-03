Key Alves cambió el voleibol por Onlyfans y ahora es seguida por miles que la hacen ganar muy bien

Onlyfans, la plataforma social por excelencia para vender contenido exclusivo (la mayoría del tipo erótico), ha acumulado entre sus creadores de contenidos a muchos deportistas, quienes entendieron que acumulando suscriptores pueden amasar miles de dólares mensuales, incluso semanal.

CHAVEIRINHOS, RECADINHO DA KEYT PRA VOCÊS! 🔑❤️



NÃO PERCAM O FOCO. O DEDO CAI, MAS A KEY NÃO SAI!!! #ForaSarah#BBB23 pic.twitter.com/rGbHk7JCRH — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 7, 2023

Tal es el caso de Keyla ‘Key’ Alves, quien ha dejado a un lado su profesión como jugadora de voleibol para dedicarse de lleno a crear contenido en la red social.

En una entrevista reciente, la brasileña de 23 años subrayó que ahora gana “50 veces más”, aunque sigue manteniéndose en forma teniendo un gimnasio cerca de su residencia. View this post on Instagram A post shared by Key Alves (@keyalves)

Key Alves ya en el pasado creó controversia ya que aseguró haber recibido una indecorosa oferta de la estrella del fútbol Neymar: le preguntó si podía hacer un trío con ella y su hermana Keyt.