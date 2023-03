Presidenta de la Comisión compara invasión rusa en Ucrania con Alemania nazi

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, comparó la invasión rusa de Ucrania, y las ambiciones territoriales del presidente ruso Vladímir Putin, con la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial, durante un discurso que pronunció este martes en el Parlamento canadiense.

Von der Leyen, que dedicó a Ucrania gran parte del discurso que pronunció ante una sesión conjunta de la Cámara Baja y el Senado canadienses en Ottawa, se refirió a las decenas de miles de soldados canadienses que murieron en Europa durante las dos guerras mundiales.

European Commission President Ursula von der Leyen on Tuesday paid tribute to the women of Ukraine who are fighting against Russia and decried the sexual violence widely attributed to Moscow’s forces, calling the invasion “a war on women’s rights.https://t.co/0CsSRcj75h pic.twitter.com/gn6kxQGDdy

— Maple News Network (@NetworkMaple) March 8, 2023