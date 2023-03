Fan de Kalimba denuncia su mala actitud y él le responde: “no nos idolatren” | VIDEO

El cantante mexicano Kalimba, quien también es integrante de OV7, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que se portó muy mal con una fan. Quien terminó por exponer su mala actitud cuando ella le solicitó una fotografía.

Fue una joven de nombre Gaby Quintanilla, quien compartió una foto que logró al final tomarse con el famoso cantante de “Se te olvidó”, después de toda una odisea y malos tratos de su parte hacia su fan.

En twitter, Quintanilla colocó junto a las fotografías su relato sobre lo que sucedió con el intérprete mexicano.

“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que ‘a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado'”

FAN DE KALIMBA