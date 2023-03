“Pau Gasol es una leyenda del baloncesto”: reacciones tras el retiro de la camiseta del español con los Lakers

Las lágrimas en el rostro de Pau Gasol lo decían todo sobre el momento que estaba viviendo. El pasado martes 7 de marzo los Lakers retiraron su mítico número 16, con el que quedó campeón con los angelinos en dos oportunidades (08-09 y 09-10).

Las palabras de ⁦@paugasol⁩ en español agradeciendo a los fans de #Lakers y luego su compromiso de seguir trabajando por las buenas causas 👏👏👏 #16 #Gasol pic.twitter.com/g2iNqhItyL — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) March 8, 2023

El español, con 42 años y ya retirado del baloncesto, entregó un memorable discurso en el que no pudo dejar de mencionar a su ‘hermano’ Kobe Bryant, con la presencia de su viuda en el recinto, Vannesa Bryant.

Pau Gasol estuvo acompañado en el acto de retiro de su camiseta con su familia. Foto: EFE

El acto realizado en el Crypto.com Arena (anteriormente Staples Center) no pasó desapercibido por nadie y desde políticos hasta otras figuras del deporte se manifestaron al respecto de una noche en la que Pau Gasol se bañó de gloria y se puso a la par que el fallecido Kobe, que tiene el 8 y el 24 también retirados en la franquicia angelina.

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, tan solo enalteció aún más la leyenda de Gasol, un auténtico ejemplo de grandeza para su país: “Es una leyenda del baloncesto mundial”, expresó la autoridad europea a través de Twitter.

Otro que cuenta con los pergaminos para coronar a Pau es su compatriota Rafa Nadal, que durante varios años dominó el tenis mundial así como Gasol ponía su nombre en la historia del baloncesto y la NBA.

“Pau es uno de los grandes referentes históricos de nuestro deporte. Por sus títulos, con la selección y con los Lakers. Pero para mí hay algo más especial y es que es un pionero en conseguir cosas que nunca antes se habían conseguido, en nuestro deporte, como en el baloncesto, donde los americanos han sido los claros dominadores (…) Ha hecho algo que nunca había hecho antes”, dijo la leyenda viviente del tenis.

Dos leyendas de los Lakers, como lo son Earving ‘Magic’ Johnson y Kareem Abdul-Jabar, también enviaron sus mensajes para Pau Gasol. It was honor to support @paugasol as @Lakers retired his jersey. My heart will be smiling for a long time after seeing #16 hanging next to #24 in perpetuity. #Lakerlegends pic.twitter.com/TjEnSecmFf— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 8, 2023

Ambos presentes en el acto, también colgaron en redes sociales sendos mensajes para bañar aún más en brillo el acto de retiro de camiseta. Coach Phil Jackson, his former Laker teammates like Derek Fisher, Lamar Odom, and Metta as well as Laker Hall of Famers Kareem, James Worthy, Jamaal Wilkes and so many more. Congratulations @paugasol on your jersey retirement!— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 8, 2023

