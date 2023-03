En una noche inolvidable para Pau Gasol y los Lakers lo único que faltó fue Kobe Bryant

Horas antes de la ceremonia en su honor por parte de los Lakers, Pau Gasol había advertido que le estaba costando trabajo manejar sus emociones. “Espero poder tener un cierto control para disfrutarlo primero y luego para poder expresar [con el micrófono] lo que quiero expresar”, dijo ante los reporteros.

Gasol tenía razón. El gigante español de 42 años se la pasó limpiándose las lágrimas durante una de las noches más especiales para él y su familia. La primera vez fue con un video que resumía sus logros en Los Ángeles, el cual precedió una ovación de pie de los aficionados.

Él se levantó de su asiento a nivel de cancha para saludar, con su pequeña hija Elisabet en brazos.

Pau Gasol y su hija Elisabet Gianna en la primera ovación de la noche para él. /Foto: Harry How/Getty Images

El número 16 de Pau Gasol fue oficialmente retirado por los Lakers, franquicia a la que ayudó a conquistar dos campeonatos de la NBA durante siete temporadas con ese uniforme. La ceremonia realizada al medio tiempo del partido entre Los Ángeles y Memphis fue magnífica.

Lo único que se extrañó en una noche perfecta en la casa de los Lakers fue el compañero de Gasol que lo impulsó a alcanzar la grandeza deportiva: Kobe Bryant.

“Quiero hablar de la persona y el rostro que no veo. El hermano que me elevó, me inspiró y me retó a ser mejor como jugador y como hombre en general”, dijo Gasol durante su discurso al medio tiempo del juego mientras el público elevaba el grito a coro de “¡Kobe, Kobe!”.

“Lo extraño mucho”, agregó Gasol. “Lo amo y ojalá estuviera aquí con Gigi… Te amo hermano”.

Together in the rafters 💜💛 pic.twitter.com/24JHyDeBeD — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2023

Vanessa Bryant estuvo ahí. Unos minutos antes a través de las pantallas de la Arena Crypto ella misma introdujo otro video especial, uno en el que Kobe pronosticaba que el jersey de Gasol estaría algún día colgado junto al suyo.

A continuación fue develado el jersey de Gasol junto al No. 24 de Kobe, quien también tiene su No. 8 retirado. El catalán, quien tenía a sus espaldas a sus padres, esposa y hermanos, se quebró una vez más.

La ausencia de Kobe, fallecido hace más de tres años, fue compensada por lo fuerte de su presencia en la mente -y el corazón- del público. El jersey de Gasol junto al No. 24 de su gran amigo Kobe Bryant. /Foto: Phillip Kim/EFE

Gasol, con su típica nobleza, agradeció a todos, incluyendo los medios de comunicación, y cerró su discurso con un poderoso compromiso personal: “Voy a seguir poniendo mi mente en impactar a otros, en marcar diferencia, en inspirar, en ayudar a otros, en hacer este mundo uno que sea más sano en distintas formas. Los quiero a todos. Gracias”.

La ceremonia en honor a Pau Gasol, quien estuvo acompañado por su familia. /Foto: Harry How/Getty Images

La noche fue redonda para la franquicia de los 17 títulos de la NBA. Los Lakers, urgidos de ganar para seguir en la pelea por meterse a los playoffs, vencieron a los Grizzlies 112-103 conducidos por Anthony Davis, quien registró 30 puntos y 22 rebotes. En ausencia del lesionado LeBron James, Davis está jugando su mejor baloncesto desde que llegó a L.A.

Te puede interesar:

– Conmovedor video muestra a Pau Gasol jugando con las hijas de Kobe Bryant

– Canelo y Chicharito figuran entre las estrellas que fueron a ver a los Lakers

– Duro golpe para los Lakers: LeBron James queda fuera por varias semanas