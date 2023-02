Canelo, Chicharito y Riqui Puig encabezan lista de estrellas que dijeron presente en el Juego de los Lakers contra los Warriors

Javier “Chicharito” Hernández y Riqui Puig, futbolistas estelares del LA Galaxy, y Saúl “Canelo” Álvarez, encabezaron la lista de estrellas que estuvieron presente en la victoria de anoche de los Lakers sobre los Warriors con marcador de 124-111. Es que nadie quiso perderse el estelar encuentro que se disputó en el Crypto Arena de Los Ángeles.

Además de los citados futbolistas y el boxeador mexicano, también dijeron presente el ídolo de la música urbana, Bad Bunny, el actor Denzel Washington y la rapera Saweetie. Toda una constelación de estrellas que por momento se robaba el foco de las cámaras durante el estelar encuentro.

El español Riqui Puig y Javier “Chicharito” Hernández del LA Galaxy se viralizaron en una fotografía que captó a ambos ídolos presenciando el citado encuentro de la NBA. Cabe recordar que Chicharito se encuentra lesionado actualmente y sería baja para el duelo del Tráfico, encuentro que sin embargo fue suspendido por malas condiciones climáticas.

🚨 Chicharito y Riqui Puig en el juego de los Lakers 🆚 Golden State Warriors ‼️ pic.twitter.com/E6fBJ5r0si — LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) February 24, 2023

Por su parte, el Canelo dejó un poco claro su fanatismo por Steph Curry, que no pudo jugar por una lesión en su espalda. El tapatío se tomó una fotografía con el ídolo de los Warriors, la cual también se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

Canelo spotted courtside at the Warriors/Lakers game! 🔥 🥊 pic.twitter.com/l7vSq6uidn— Steph Curry Nation (@StephNationCP) February 24, 2023

Bad Bunny también fue fotografiado del otro lado del estadio, el cantante de música urbana fue captado por las cámaras y es conocida su afición por el baloncesto, por lo que su presencia en la NBA se ha vuelto una constante. Bad bunny last night at the Los Lakers game pic.twitter.com/g2nydPc7jZ— Best of bad bunny (@trapoldbad) February 24, 2023

Pero hubo más estrellas en el citado juego de baloncesto, la famosa estrella Saweetie y el actor Denzel Washington también aparecieron en escena y las cámaras los captaron en las triubunas del Crypto Arena de la NBA. 💎 @Saweetie in LA! 😍#NBACelebRow pic.twitter.com/LP5unwVv3i— NBA (@NBA) February 24, 2023 Denzel Washington in the house 🔥#Lakers #Warriors pic.twitter.com/tDbc6oPFOl— TimeoutSPORTS__ (@TimeoutSPORTS3) February 24, 2023

Sin lugar a dudas un juego en el Crypto Arena en donde la noticia fue la victoria de unos renovados Lakers que superaron a los actuales campeones y del otro lado una constelación de estrellas que coincidió en un encuentro digno de la alfombra roja de cualquier premio internacional.

