Al menos siete muertos y varios heridos tras tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Alemania

Al menos seis personas resultaron muertas este jueves en un tiroteo ocurrido en una iglesia en Hamburgo según autoridades de esa ciudad del norte de Alemania citadas que indicaron que los autores fueron uno o varios.

El periódico Bild dijo que siete personas habían muerto y 25 resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, en el tiroteo, que dijo que ocurrió en un centro de los Testigos de Jehová.

El suceso ocurrió en un local de los Testigos de Jehová de esa ciudad y según fuentes policiales todavía no se tienen detalles del o los autores del tiroteo, en el que además resultaron heridas varias personas.

Mass shooting in Hamburg, Germany. At least 30 people have been shot including 7 confirmed dead at a church.

Developing…

