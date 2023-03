Anitta declara no estar a gusto con el contrato que firmó con su disquera hace años

La cantante brasileña Anitta goza de un gran éxito a nivel mundial, pero ella no está a gusto con el contrato que firmó con Warner Music hace tres años, y dio detalles acerca de ello cuando sus fans se lopreguntaron a través de Twitter.

La artista de 29 años comentó que todavía le falta grabar dos álbumes para que el contrato termine, pero también le respondió a uno de sus seguidores que “si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… si no lo haces, podrías pasar toda la vida pagando por el error”.

Entre sus anteriores quejas sobre la compañía Anitta ha comentado que ella misma o un patrocinador han tenido que pagar la producción de sus videoclips, y que la compañía sólo invierte cuando las canciones se vuelven virales en la plataforma TikTok. El más grande éxito de la cantante ha sido “Envolver”, popularizado por una sensual coreografía que ella inventó, pero afirma que la compañía no quería lanzar ese tema como sencillo: “(Warner) dijo que la canción no llegaría a ninguna parte y que carecería de la fuerza necesaria para lanzarla sola, sin alguien que cantara conmigo”.

También te puede interesar:

-Anitta luce su figura en un sexy conjunto de lencería con correas

-Anitta luce su figura en un ajustado vestido rojo durante la despedida de soltera de Lele Pons