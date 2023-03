César Montes habla sobre su futuro y compara la Liga MX con LaLiga Santander

El central mexicano César Montes, que hace vida en el Espanyol de LaLiga Santander habló sobre su futuro con el equipo español y comparó el torneo en donde está jugando en la actualidad con la Liga MX, campeonato en donde fue formado.

“Siempre hay mucho por mejorar” y destacó las diferencias entre la liga mexicana y la española: “Cambia a la hora de competir, el día a día, pero sobre todo la intensidad y la toma de decisiones. Me debo adaptar rápido para seguir teniendo minutos”, dijo el central azteca.

Por otro lado, al hablar sobre el próximo paso que dará en su carrera como profesional, Montes fue claro y explicó como es que desea “seguir en el mismo camino”, y que está “enfocado” en el siguiente partido, ese que será ante el Real Madrid.

“Seguiré este camino y si llega algo ya veremos más a futuro. Estoy enfocado en el siguiente partido“, explicó Montes, quien también dijo que se ve “muchos años en el Espanyol”.

En estos momentos, ‘el cachorro’, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el cuadro ‘periquito’, lo que le ayudará a mantenerse en una liga importante de Europa, claro, si es que todo sale como está planeado por el defensor azteca.

César Montes ante el Real Madrid

Espanyol de Montes jugará ante el Real Madrid el próximo sábado 11 de marzo por LaLiga Santander de España, y para ver el juego en Estados Unidos se deberá usar los servicios de ESPN+ o ESPN Deportes a partir de las 08:00 AM ET, 04:00 AM PT.

También te puede interesar

–El mexicano César Montes podría abandonar el fútbol español con una cláusula millonaria

–¿Un nuevo cambio para César Montes?: equipos de la Premier League buscarían los servicios del mexicano según reportes

–César Montes genera halagos en España: el defensor mexicano ha sido una pieza clave desde su llegada al Espanyol