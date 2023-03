Chicharito Hernández se reencuentra con Iker Casillas en los entrenamientos del LA Galaxy

Chicharito e Iker Casillas, ex compañeros en el Real Madrid, se reencontraron el día de hoy en los entrenamientos del LA Galaxy y las imágenes entre la reunión de ambos ídolos se hicieron virales a través de las redes sociales. A dicho encuentro también se le suma la reunión del ex portero merengue, del Porto y la Selección de España con el joven Riqui Puig, ex FC Barcelona.

La fotografía del encuentro entre Chicharito Hernández e Iker Casillas fue compartida con gran orgullo en las redes sociales del LA Galaxy y el mismo Chicharito Hernández las hizo públicas en sus cuentas personales. Desde allí recibieron innumerables comentarios positivos y likes por un encuentro maravilloso entre figuras del fútbol mundial.

En las redes sociales también el LA Galaxy compartió el encuentro entre Iker Casillas y Riqui Puig, y a la imagen la titularon como “Un momento Clásico”, esto en alusión al pasado merengue de Iker Casillas y el pasado azulgrana de Riqui Puig.

Un momento clásico 💛 pic.twitter.com/8arx45ZBQu— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 10, 2023

También se vivió un momento jocoso en el saludo entre Casillas y Chicharito, cuando el portero campeón del mundo le preguntó a Chicharito si en España no le habían enseñado a vestir, esto en broma por el look informal de Hernández Balcázar, el cual portaba una playera blanca y sencilla debido al importante calor que se encontraba haciendo en territorio angelino. From Madrid to the City of Angels ✨ pic.twitter.com/jWzke9lQ0E— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 9, 2023

Cabe recordar que Chicharito Hernández e Iker Casillas coincidieron en el Real Madrid durante la temporada 2014-2015, fecha en el que el mexicano defendía los colores del equipo merengue, al que llegaba procedente del Manchester United.

