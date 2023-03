El Kun Agüero habla con Chicharito sobre el pleito con Canelo Álvarez: “En su momento me agarraba a trompadas”

El Kun Agüero hizo una transmisión especial con Javier “Chicharito” Hernández con motivo del juego de octavos de final en el que el Bayern Múnich eliminó al PSG de Messi y Kylian Mbappé. Como dato curioso, el ex delantero argentino y Hernández Balcázar repasaron el pleito del Mundial Qatar 2022 entre los argentinos y el Canelo Álvarez.

El Kun y Chicharito tocaron el tema del Canelo y el argentino reconoció que sintió que en cualquier momento si se encontraba al boxeador tapatío, este pudiera haberlo golpeado. Sin embargo el ex Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y FC Barcelona, aseveró que el rollo con el campeón del mundo ya había finalizado y hoy en día están en buenos términos.

“No, no, no el tema con Canelo ya no va más, ya estamos en paz. Hoy estamos bien pero en su momento sí me cagaba a trompadas. Se calentó con todos en ese momento“, puntualizó el ex futbolista argentino.

Durante la transmisión, el Kun le preguntó a Chicharito si había tenido algún inconveniente con su paisano en algún momento, a lo que el delantero del LA Galaxy le contestó que por los momentos tiene una gran relación con el pugilista.

