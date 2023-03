Kim Jong Un supervisa tropas norcoreanas que simulan un ataque contra Corea del Sur

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó un simulacro de artillería con fuego real como un ataque de Corea del Norte a un aeródromo de Corea del Sur y pidió a sus tropas que estuvieran listas para responder a los “movimientos frenéticos de preparación para la guerra” de los enemigos, aparentemente refiriéndose a los grandes ejercicios militares que Estados Unidos llevará a cabo con el Sur, según The Associated Press.

Otros observadores también han reportado el ejercicio militar de ataque de Corea del Norte a Corea del Sur.

Salvo launch. I’ll say it again: most North Korean missile launches in the 2020s are not “tests”. pic.twitter.com/B3yXUzQL5Q — Ankit Panda (@nktpnd) March 10, 2023

El informe de los medios estatales de Corea del Norte del viernes se produjo un día después de que el ejército de Corea del Sur detectara que el Norte disparó al menos un misil balístico de corto alcance hacia el mar desde un sitio cerca de la ciudad costera occidental de Nampo.

El Estado Mayor Conjunto del Sur estaba evaluando si es posible que se hayan lanzado más misiles desde el área simultáneamente.

Corea del Sur y Estados Unidos se están preparando este mes para su mayor ejercicio de entrenamiento militar combinado en años para contrarrestar la creciente amenaza del arsenal nuclear de Kim, que se ha ampliado agresivamente a pesar del creciente aislamiento económico del Norte y las dificultades relacionadas con la pandemia.

Las fotos publicadas por el periódico oficial de Corea del Norte, Rodong Sinmun, mostraban al menos seis cohetes disparados desde vehículos de lanzamiento alineados en un área forestal costera no especificada.

Kim observó los disparos desde un puesto de observación junto con oficiales militares y su hija, que se cree que se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 10 años.

El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo que el último lanzamiento no representaba una amenaza para Estados Unidos o sus aliados, pero que las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de Pyongyang tienen un efecto desestabilizador en la región. #USINDOPACOM Statement on #DPRK Missile Launch: "We are aware of the ballistic missile launch and are consulting closely with our allies and partners."



Read more⬇️https://t.co/dxjGziZssf— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) March 9, 2023

En febrero, Pyongyang advirtió que, si EE.UU. sigue ejerciendo la llamada “disuasión extendida” y mantiene su plan de celebrar este mes grandes maniobras militares con Corea del Sur, el régimen podría considerar estas acciones como una “declaración de guerra”.

Seguir leyendo:

• Corea del Norte reitera amenazas por ejercicios militares de Corea del Sur y EE.UU.

• Corea del Norte pide a la ONU el cese de las maniobras militares de EE.UU. y Corea del Sur

• EE.UU. y Corea del Sur responden con maniobras militares al misil lanzado por Corea del Norte en mar de Japón