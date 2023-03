Promesa del Club América acusado de acoso sexual por un chica en TikTok: Mozumbito Martínez y las Águilas siguen en silencio

Las aguas se enturbian a lo interno del Club América como institución debido a hechos extradeportivos. A la denuncia de su estrella del equipo femenil, Scarlett Camberos, de una persecución de un hombre anónimo, se une otra acusación pero contra uno de las piezas en fuerzas básicas.

Y es que Román ‘Mozumbito’ Martínez fue señalado de acosar sexualmente a una chica, quien visibilizó el presunto delito por la red social TikTok.

@bxby_ig Porque si a mi me toco soportar saber que me tocaras dormida, a ti te toca soportar ser visto por lo que eres!💜 #8marzo ♬ sonido original – ede

Bajo el nombre de Isabella Gutierrez, esta chica explicó brevemente que fue ‘tocada’ por la perla americanista: “Porque si a mí me tocó soportar saber que me tocaras dormida, a ti te toca soportar ser visto por lo que eres”.

El video, que va camino a las 190K visualizaciones, se llenó de comentarios de solidaridad para con la chica, que publicó el audiovisual el miércoles 8 de marzo, justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

Aún el Mozumbito Martínez, que esta campaña no ha sido tomado en cuenta en el primer equipo, no se ha manifestado al respecto, no se ha expresado al respecto.

Pero por otra parte, dentro del Club América ya están haciendo averiguaciones sobre el presunto hecho (según el medio Esto), sin generar alarmas ya que la mujer del video hasta ahora no ha realizado una denuncia formal ante la Justicia mexicana.

