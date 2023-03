Robert Lewandowski dice presente en el entrenamiento del FC Barcelona tras su lesión

El polaco Robert Lewandowski, le ha dado buenas noticias al FC Barcelona, pues el delantero estuvo nuevamente en estuvo en un entrenamiento del equipo español tras ser baja desde el pasado 26 de febrero.

En dicha fecha, el jugador con pasado en el Borussia Dortmund y Bayern Munich sufrió una lesión muscular en Almería y desde ese momento ha sido un problema para el equipo de Xavi Hernández, estratega que no pudo contar con su efectivo en los siguientes juegos.

Lewandowski sufrió una sobrecarga en el bíceps femoral, motivo por el cual se quedó fuera de acción en la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid y tampoco jugó frente al Valencia, dos partidos que el Barcelona solventó por la mínima (1-0).

No obstante, aunque estuvo en el entrenamiento, las participación de Lewandowski en el próximo duelo del Barcelona no están completamente asegurada, pues a cuatro días vista del próximo encuentro en Bilbao ante el Athlétic, el nueve azulgrana podría no estar disponible aún para el choque.

“Ahora veo que todo va en una buena dirección, porque tenemos muchos jugadores jóvenes y necesitan tiempo para entender algunas cosas y cambiar la mentalidad”, declaró Lewandowski en una entrevista concedida a la revista Barça.

