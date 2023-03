Verizon anunció el aumento de sus planes más antiguos: por qué

La compañía global de banda ancha y telecomunicaciones, Verizon anunció a sus clientes un nuevo aumento de precios en algunos de sus planes más antiguos, los cuales se prevén entren en vigencia a partir del 10 de abril de este año.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la decisión forma parte de una estrategia para seguir ampliando la base de datos de sus clientes que ya usan planes 5G. En este sentido, Verizon destacó que los usuarios que prefieran quedarse con los planes más antiguos ilimitados, comenzarán a pagar dos dólares más en la tarifa.

En este sentido, la empresa de telecomunicaciones detalló que los planes que tendrán cambio en sus tarifas son: Beyond Unlimited, Beyond Unlimited 55+, Verizon Unlimited y Go Unlimited.

Por lo tanto, con el objetivo de agrandar más su unidad de consumo y estar a la par con la competencia, Verizon propone a sus clientes cambiarse a planes como: 5G Get More o 5G Start, entre otros, que les ofrezcan más flexibilidad, dice el comunicado.

Los precios de los antiguos planes de Verizon oscilaban entre los $40 y $95 dólares y ofrecían servicios de datos ilimitados, ahora las nuevas tarifas tienen costos que alcanzan los $65 y $90 dólares mensuales.

Verizon no sería la única compañía que ha anunciado cambios en sus tarifas, el año pasado la multinacional estadounidense, AT&T también le comunicó a sus clientes de un aumento de sus planes más antiguos con el fin de que se cambien a la red de 5G.

Te puede interesar:

AT&T y Verizon pueden retrasar el lanzamiento del 5G por preocupaciones de la industria de la aviación

¿Llamadas no deseadas? Verizon ofrece nuevo servicio para combatirlas