Albert Pujols reveló que se tiene confianza para ser coach o mánanger en 2024

Tras 22 años en la MLB y luego de una histórica última temporada, Albert Pujols cree que puede dar el paso para ser coach o mánager en 2024. Sin embargo, el dominicano es un respetuoso de los tiempos los y procesos, por este motivo considera que debe esperar un poco más.

En una declaraciones que ofreció a la agencia de noticias The Associated Press durante una visita sorpresa al campamento de pretemporada de los Cardenales de San Luis, Pujols conversó con el periodista Will Graves y se mostró consciente de que en algún momento tendrá que seguir su carrera en la Gran Carpa, pero de momento disfruta de su nueva vida.

“Escucha, seguir durante 23 o 24 años un itinerario de febrero hasta octubre es duro (…) ahora tengo la libertad de tener mi propio horario. Eso es algo de lo que estoy agradecido”, dijo el toletero que se retiró el pasado mes de octubre.

El expelotero admitió que para 2024 podría ser el año en que tome la decisión de asumir más responsabilidades desde otra esquina del béisbol. “Si sucede el próximo año será genial (…) conociéndome, creo que dejaré que llegue el momento y analizaré si considero que es algo que me funcione, seguramente lo haré”.

Hace un par de semanas, Pujols figuró como asistente especial de Angelinos en Arizona. Para ese momento el exgrande liga manifestó que su misión era la de instructor especial en los entrenamientos primaverales y servir de apoyo para los prospectos de República Dominicana.

No obstante, el mítico exjugador sigue disfrutando de su retiro y hace varias semanas participó en el Juego de Celebridades del Juego de Estrellas organizado por la NBA.

Pujols dejó huella en el béisbol organizado al superar la barrera de los 700 jonrones y estar por 22 años en la Major League Baseball. Vistió los colores de los Cardinals, Angels y Dodgers. Es considerado por muchos como uno de los mejores bateadores por su técnica y potencia.

Te puede interesar:

·Albert Pujols pone a la venta su mansión de California en casi $10 millones de dólares

·Fanático que atrapó jonrón 700 de Albert Pujols subastó la pelota por una inesperada cantidad de $360,000 dólares tras 33 ofertas

·“Cepillemos a Colombia”: AMLO envió mensaje a la selección mexicana de cara al debut en el Clásico Mundial de Béisbol

**