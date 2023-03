Carlos Tévez reveló porque traicionó al Manchester United por el Manchester City y su pelea con Alex Ferguson

Carlos “El Apache” Tévez vivió una gran época junto con el Manchester United en el que compartió con jugadores como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes, entre otros. Pero el argentino reveló que se fue del club al Manchester City por una disputa con Sir Alex Ferguson.

Tévez estaba en el United como cesión del West Ham y los Red Devils no habían ejercido la opción de compra a pesar del buen rendimiento del delantero argentino. El argentino se molestó por lo que le dijo Ferguson en la pretemporada de 2009.

“Vamos a comprarte, pero voy a traer a Berbatov. No te preocupes, lo voy a traer para que te compita y estén. Pero ya vamos a hablar con tu representante para ponernos de acuerdo con el contrato y el pase”, le dijo Ferguson al Apache.

Empezó a transcurrir la temporada y el equipo de Manchester no negociaba con Carlos Tévez, que recibió una oferta grande del Manchester City y decidió al final de temporada dejar a los Diablos Rojos.

“Todavía no me habían comprado. No llamaban a mi representante, nada. Iba pasando el tiempo. Empezó a querer bajar mi cotización. Yo rendía cada vez que entraba y la gente empezaba a gritar mi nombre. Fue un proceso de todo un año de comérmela”, analizó.

Tévez reveló que después de la final de la Champions League de 2009 entre Manchester United y Barcelona se marcharía ese mismo día a firmar con el Manchester City.

“Yo tenía más o menos hablado con el jeque que terminaba el partido, me ponía un avión privado, me iba con la familia para Abu Dhabi a conocerlo y a arreglar el tema del contrato con el City, todo antes de la final con el United. Ferguson le había dicho que “termina el partido y me siento con tu representante para comprarte”. A lo que el jugador respondió: “No, no voy a firmar, me voy para la vereda de enfrente”.

Eso fue un golpe que, según Tévez, Ferguson no esperaba y que el argentino tampoco quería tomar luego de haber sido querido por la afición del equipo con el que disputó 99 partidos con 34 goles y 14 asistencias, más 6 títulos.

“Me dolió muchísimo, porque yo amaba el United. Me encantaba jugar en el Old Trafford, para mí era como la Bombonera, me daba esa sensación. Después vino el jeque, me dijeron que querían que sea la bandera del City, me presentó el proyecto de lo que hoy es el club y ya está”, dijo.

