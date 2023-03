Mientras Trump ofrece sus mejores deseos a McConnell, su exabogada Ellis se burla de su caída

El expresidente Donald Trump lamentó que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se encuentre hospitalizado después de haber sufrido una estrepitosa caída y se golpeara la cabeza el miércoles por la noche en el Waldorf Astoria.

En entrevista con la prensa como parte del lanzamiento de su libro ‘Cartas a Trump’, el exmandatario dijo que se enteró de la caída de McConnell el mismo día de los hechos “no, no lo sé. Lo escuché de varias personas, pero no lo sé. No sé la gravedad de esto en absoluto”.

Trump dijo que no siempre está de acuerdo con McConnell, pero le desea lo mejor “bueno, no estoy en desacuerdo con casi todo lo que hace, pero ciertamente me gustaría que se pudiera bien. Quiero que esté bien, quiero que esté bien, y luego vuelva a ser fuerte”.

Y no dudó en enviarle sus mejores deseos “parece que se cayó bastante. Y parece que tuvo una gran caída. Y espero que él esté bien. Espero que se mejore rápidamente. Le deseo lo mejor“.

Mientras el aspirante a la Casa Blanca en 2024 desea que McConnell se recupere pronto, su exabogada Jenna Ellis se burló del republicano de 81 años, que dicho sea de pasó sufrió una conmoción cerebral tras su caída.

“Último momento: se obtuvieron imágenes de la cámara de la cena de McConnell anoche”, escribió la abogada al pie de un video donde se puede observar una tortuga cayendo por las escaleras.

BREAKING: Camera footage from last night’s McConnell dinner obtained 👀 pic.twitter.com/xLnkhephKd — Jenna Ellis 🇺🇸 (@JennaEllisEsq) March 9, 2023

El mensaje de Ellis fue publicado antes de que fuera censurada por un juez después de haber admitido “tergiversaciones” relacionadas con conspiraciones de manipulación electora.

La abogada creyó que su mensaje provocaría grandes carcajadas, sin embargo, la mayoría de los usuarios lamentaron su comentario y pidieron analizar bien sus mensajes antes de hacerlos públicos.

