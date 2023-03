Natalia Téllez, conductora de Televisa, hace muy dura crítica al reguetón: “es denigrante”

A pesar de que la conductora de Televisa, Natalia Téllez, siempre se ha mostrado muy open mind a la mayor parte de los temas y sin temor a ser señalada. La realidad es que ahora respondió inesperadamente a lo que sus fans pudieran pensar con respecto a la música del reguetón, pues la considera denigrante.

Pero bien dicen que ser mamá te cambia la perspectiva de muchas cosas, no es que te vuelvas más cerrada, pero sin duda meditas mucho más los contextos de ciertos temas, que antes que lo único que interesabas eres tú, y eso le sucedió a la conductora de “Netas Divinas”.

Durante uno de sus famosos debates que suelen tener en este show donde su mayoría son panelistas mujeres. Natalia y sus compañeras como Consuelo Duval o la cantante de Kabah, Daniela Magún, abordaron el tema de esta música urbana.

La cual, para Téllez, sorpresivamente, la considera denigrante, y está en duda si en verdad es algo que quiera escuchar su pequeña hija, quien tiene poco tiempo de nacida.

Paola Rojas, exconductora de Noticieros Televisa, cuestionó a Daniela Magun sobre lo que sentía al subirse a un escenario y vestir ropa cautivadora: “¿Consideras que eso te convierte en objeto sexual por cómo te están viendo o te empodera o qué pasa contigo, con tu piel con tu cuerpo, con tu todo por mostrarte así en el escenario?”

A lo que Magún asegura que se siente empoderada con ello. Pero en definitiva no como un objeto sexual, pues no ha sentido las miradas de personas que la quieran dañar.

Ante esto, Téllez confesó que le parecen denigrantes las letras del reguetón, pues colocan como un objeto sexual a las mujeres.