Raphinha habla sobre su personalidad: “Fuera del campo me parezco a Ronaldinho y dentro un poco más a Rivaldo”

El atacante brasileño del FC Barcelona, Raphinha, habló sobre su personalidad dentro y fuera del terreno de juego. El ex del Leeds United ha sido pieza fundamental en los últimos compromisos del equipo azulgrana y afirmó que tiene cualidades de Rivaldo y Ronaldinho, dos amazónicos que triunfaron con la camiseta del equipo culé.

En entrevista con Tot Costa de Catalunya Radio el futbolista brasileño estableció su comparación con dos leyendas vivientes del fútbol amazónico y del Barcelona. “Fuera del campo no conozco mucho de Rivaldo, pero sé que Ronaldinho dentro y fuera era siempre lo mismo, siempre sonriendo. Yo fuera del campo me parezco un poco más a Ronaldinho y dentro del campo un poco más a Rivaldo, más centrado y algo más serio“, dijo.

También fue interrogado por el jugador que más impacto le ha causado desde su llegada al FC Barcelona, el brasileño no dudó en señalar a Gavi, por todo lo que abarca y representa en el terreno de juego. “Gavi me impresionó mucho por su corta edad, por la actitud que tiene dentro del campo, por ser tan pequeñito pero no le importa quien viene por delante, me sorprende mucho“, señaló el atacante del Barcelona.

También se refirió a su relación con el subcampeón del mundo, el francés, Ousmane Dembélé, con quien aseguró es uno de los futbolistas con los que tiene mejor relación del vestuario culé, esto a pesar de que ambos se disputan la titularidad. “Me gusta como juega y como persona, nos llevamos super bien y no hay que tener enemistades“, puntualizó.

También te puede interesar

. Caso Negreira: Fiscalía de España denuncia al FC Barcelona de pagar para ser favorecido por los árbitros por más de 15 años

. El FC Barcelona llevará el logo de la cantante Rosalía en su camiseta en el próximo Clásico de La Liga

. Jueza reclama a Gerard Piqué el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita ante sospechas de presunta corrupción