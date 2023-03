‘Chicanas, Cholas y Chisme’: la obra teatral con la que te conectarás y te verás reflejada

Si eres latina y quieres ver reflejada tu historia en el escenario, no te pierdas el festival teatral producido exclusivamente por mujeres, Chicanas, Cholas y Chisme to the Beat of her Own Dream (al Ritmo de Nuestro Propio Tambor), presentado por Casa 0101 Theater, una compañía de teatro comunitario sin fines de lucro, localizada en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles.

“De 18 historias que se escribieron para el escenario, escogimos 10 para Chicanas, Cholas y Chisme”, dijo Lorena Marisol Ortega, maestra de escritura, escritora, directora y productora teatral de Casa 0101 Theater.

Precisó que las 10 historias fueron escritas por mujeres latinas como parte del aniversario número 11 de la temporada teatral Chicanas, Cholas y Chisme to The Beat of her Own Drum que cada año presenta una obra teatral con motivo del Mes de la Mujer, con un tema diferente, y a través del cual busca impulsar el trabajo creativo de las mujeres.

“Este año el tema es que cada mujer tiene derecho a decidir su futuro”. Durante 11 años, han presentado más de 100 piezas teatrales que empoderan a las latinas y les dan las herramientas para desarrollar su trabajo creativo.

¿Quiénes son las escritoras de las historias que conforman Chicanas, Cholas y Chisme de este año?

“Somos chicanas, cholas, chismosas, madres, hermanas, maestras, licenciadas, activistas y miembros de la comunidad. Todas somos latinas nacidas en Estados Unidos, salvo dos que son inmigrantes”, dijo Lorena.

Algunas de las escritoras tienen licenciatura en escritura, pero las otras llegaron a Casa 0101 Theater por curiosidad.

Lorena dijo que ella llevaba a sus hijos a estudiar teatro, luego empezó a ayudar en todo lo que podía a la hora de montar las obras, y se fue quedando hasta que se convirtió en parte esencial.

Además de su pasión por el teatro, trabaja como coordinadora de educación para la Southern California Tribal Chairmen’s Association.

La obra tiene una duración de poco más de dos horas, ya que cada historia alcanza un promedio de 10 minutos.

Lorena dijo que el tema que une a las historias de Chicanas, Cholas y Chisme es la sobrevivencia y el triunfo. “Es la pelea del día a día por salir adelante”.

¿Cuál es el mensaje?

“Queremos demostrar que las mujeres somos poderosas, y que todo se puede hacer en comunidad si cada quien da su parte”.

Lorena Marisol Ortega de Casa 0101 Theater. (Araceli Martínez/La Opinión)

En Casa 0101 Theater, cada mujer que participa es productora asociada y hace de todo.

“Vendemos galletas, boletos. Nos paramos afuera a esperar a que la gente llegue. Soy hasta costurera y hago diseños para playeras de la obra. Y contribuimos desde el detalle más pequeño al más gigante. Y aunque los hombres opriman los botones, no lo van a hacer si una mujer, no les dice “necesito esta luz”.

Chicanas, Cholas y Chisme ha reunido a 10 actores, 6 mujeres y 5 hombres; y a 6 directoras. En total hay cerca de 40 personas trabajando detrás de esta temporada teatral 2023, entre diseñadores, la gente de sonido, iluminación, el director técnico, escritoras y los trabajadores de oficina que también ayudan.

“Todos somos voluntarios, solo los actores reciben un sueldo modesto. Las escritoras lo hacemos de corazón”, dijo Lorena.

Y agregó que ensayan durante 5 semanas antes del estreno de la obra.

“Las escritoras tenemos que imaginar cómo se ve nuestra historia en el escenario, y guiar a los actores para que capten la visión del escritor y el director”.

A los latinos les dijo que se animen a ir a ver Chicanas, Cholas y Chisme, ya que van a encontrar su historia en el escenario.

“Los actores levantan nuestras historias de una manera que va a ser como magia”.

Recordó que desde 2000 que se creó en Boyle Heights, Casa 0101 Theater, la comunidad siempre los ha apoyado y nunca les ha cerrado las puertas.

“Es un lugar para todos. Yo nunca me imaginé ser escritora, directora y productora cuando llegué aquí en 2018. Era solo una mamá que traía a sus hijos. Me quedé a fuerzas y ahora no me pueden correr”.

Y dijo que cuando Maria G. Martinez, una de las escritoras, la puso a escribir y le dijo que no tenía papel, le contestó: “No paper, no pencil, no problem (No papel, no pluma, no hay problema)”.

Precisó que todas las obras son inglés con algunas palabras en español.

Muchas de las escritoras de Chicanas, Cholas y Chisme no son profesionales; y algunas están haciendo su debut.

Juanita Zavaleta se estrena como escritora teatral en Chicanas, Cholas y Chisme. (Araceli Martínez/La Opinión)

Juanita Zavaleta, asistente de directora, está emocionada porque la primera obra que escribe para teatro ha sido incluida en Chicanas, Cholas y Chisme.

“Se llama No is Enough (No es suficiente). Es acerca de que tú puedes elegir cambiar tu vida y decir no. Es la historia de mucha gente que siente que están atorados, cuando a nadie le debes una explicación por decidir por tu vida. Si no les gusta, no importa, es tu vida”.

Observó que es difícil decir no, porque las mujeres son creadas para absorber las emociones de alrededor.

“Se sienten culpables cuando dicen no por desilusionar las expectativas de otras personas”.

Juanita, quien creció entre los barrios de Boyle Heights y Highland Park, se gana la vida trabajando con estudiantes con discapacidad visual en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Desde niña me ha gustado la poesía y la escritura, pero fui a la universidad, me hice mamá y la pasión se calmó. Una amiga que también es escritora me animó a venir a Casa 0101 Theater. Al principio me sentía un poco miedosa por no escribir al nivel de las otras. Siempre he admirado el teatro, pero nunca imaginé que mi sueño de escribir se haría realidad; y todavía no lo creía hasta que empezaron a llegar las luces y los directores técnicos”, dijo feliz.

Lindsey Haley, productora ejecutiva de Chicanas, Chola y Chisme. (Araceli Martínez/La Opinión)

Lindsey Haley, una latina que es la productora ejecutiva de Chicanas, Cholas y Chisme, dijo que es importante esta obra porque la gente va a ver sus historias en el teatro.

“Nuestras comunidades no están representadas en el teatro. Por eso cuando vienen a vernos, no saben qué esperar. Salen con los ojos abiertos, sonriendo y diciendo ‘esta obra me recordó a mi abuelita’. Chicanas, Cholas y Chisme son historias con las que los latinos se puede conectar culturalmente. Y nosotras somos chismosas, así pasamos nuestras historias”.

Así que Lindsey, nacida en El Paso, pero quien llegó desde los 10 años a Venice, California, invitó a los latinos a acudir a ver la temporada de Chicanas, Cholas y Chime para ver reflejadas sus historias en el teatro.

“Son historias que tratan de nuestra cultura”.

La obra Chicanas, Cholas y Chisme comenzó a presentarse desde el viernes 10 de marzo y concluye el domingo 12 de abril. Se puede ver los viernes y sábados a las 8 de la noche; y los domingos a las 5 de la tarde.

El costo de los boletos es de $25 para el público en general; $22 para estudiantes y quienes viven en Boyle Heights y $20 para grupos de 10 personas o más.

La dirección de Casa 0101 Theater se encuentra en el 2102 E. 1st street. Los Ángeles, 90032.