Colin Kaepernick revela que vivió presuntos comentarios racistas de sus padres adoptivos

Colin Kaepernick ex jugador de la NFL y ahora activista, aseguró que sus padres adoptivos habrían actuado en su contra con comentarios racistas y en tono de burla de su cabello. “Tu cabello no es profesional, pareces un pequeño asesino“, fueron algunas de las frases que le decían al ex quarterback de los San Francisco 49ers.

“Sé que mis padres me amaban, pero todavía hubo cosas muy problemáticas por las que pasé. Esto puede suceder en tu propia casa y cómo avanzamos colectivamente mientras abordamos el racismo que se está perpetuando“, señaló.

Las declaraciones las dio el quarterback que se encuentra sin equipo en una entrevista con CBS. Kaepernick tiene casi seis años fuera de las canchas, sin embargo a sus 35 años espera con ansias su regreso y confiesa que sigue preparándose para ello.

Cabe recordar que Kaepernick es un fuerte activista por el movimiento Black Lives Matter y además tiene un serie documental en la plataforma Netflix, desde la cual cuenta los maltratos que ha recibido durante su vida, por el simple hecho de ser de color.

El ex jugador fue el pionero de colocar la rodilla en la tierra como protesta a los constantes maltratos que se daban Estados Unidos en contra de las personas de color.

También te puede interesar

. Colin Kaepernick, el mariscal que se arrodilló en la NFL para protestar contra el racismo

. De una leyenda a otra: Tom Brady le pide Aaron Rodgers que no se retire de la NFL

. “Me besó a la fuerza”: investigan al hermano de Patrick Mahomes por supuesta agresión