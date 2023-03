Ignacio López Tarso está delicado por una neumonía grave: “Está semi inconsciente”

A través de un mensaje que compartió con los medios de comunicación, Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso, informó que su padre está “dando la batalla” contra la neumonía grave que lo aqueja.

El histrión comunicó que su progenitor ya no puede comer y continúa en terapia intermedia, pero aún así, la familia se mantienen positiva para que el primer actor salga adelante.

“Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en general es delicado. Sigue en terapia intermedia”, dijo.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”.

Famliares de Ignacio López Tarso van del extranjero a México para cuidarlo

Juan Ignacio Aranda comunicó que la mayor parte de la parentela del actor está unida para cuidarlo, y además, admiran su gran fortaleza.

“Mi familia me releva. Viene mi hija de San Cristóbal. Están los nietos y sobrinos de Barcelona y Canadá. Estamos aquí con él. Toda su familia. Turnándonos para entrar a verlo. Ojalá se restablezca. Ojalá nos dé una sorpresa. Es muy fuerte. Siempre ha sido extraordinariamente fuerte”, reveló.

