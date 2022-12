Apunto de cumplir un siglo de vida, Ignacio López Tarso tiene deseos de seguir actuando

El próximo 15 de enero, el histrión Ignacio López López, artísticamente conocido como Ignacio López Tarso, cumplirá 98 años y contrario a lo que se pudiera suponer, desea seguir trabajando en la industria del entrenamiento.

El primer actor asegura estar en plenitud mental para caracterizar al personaje que le indiquen ya sea frente a una cámara o en el escenario de un teatro. No obstante, advierte que requeriría de cierto apoyo en algunas situaciones que le demanden un mayor esfuerzo físico a su cuerpo

“Creen que ya no puedo y sí puedo, necesito una pequeña ayuda, pero sí puedo trabajar; no puedo dar brincos, ni montar a caballo, hacer algunas cosas de las que hacía, pero puedo en general hacer teatro, cine y televisión”, expresó durante una entrevista concedida al periódico El Universal.

Considerado una leyenda viviente de la industria cinematográfica, López Tarso logró adaptarse a los cambios que le iba marcando la tecnología y, sin nunca renunciar al teatro, también ha trabajado en distintas producciones televisivas hasta acumular siete décadas de trayectoria profesional, pues ello significa un alimento para su alma.

“Mi trabajo como actor es lo que me da vida interior, es lo que me fortalece en realidad. Para mí es importante trabajar no sólo porque necesito ingresos para vivir, sino para mi espíritu“, mencionó.

El enorme respeto que significa una trayectoria plagada de éxitos y reconocimientos, le permiten a López Tarso continuar siendo contemplado por los productores de hoy en día.

Recientemente se dio a conocer que el histrión formaba parte del elenco de la serie biográfica basada en la vida de la cantante regiomontana Gloria Trevi, pero además también viajará a Aguascalientes para brindar una charla acerca del papel que interpretó en la película El gallo de oro, filmada en 1964.

“Qué invitación tan extraña, tan inesperada, me llegó y yo encantado. En esa película estuve acompañado de Juan Rulfo, gran escritor de Pedro Páramo, y por el colombiano Gabriel García Márquez, quien en todas sus novelas tiene a un gallo. Él estuvo conmigo durante toda la filmación, sobre todo cuando estábamos en palenques. Lo conocí muy bien”, rememoró el actor cuyo debut en el teatro se produjo siendo un estudiante de Bellas Artes, en 1951, en la obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare.

