Ignacio López Tarso relata cómo vivió a sus 97 años fuerte crisis de salud: “Me puse muy enfermo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Poseedor de una fortaleza privilegiada, por algo es el actor más longevo de México, Ignacio López Tarso convalece tranquilo, cómodo y contento en su hogar luego de haber superado una neumonía que lo llevó al hospital. Sus pulmones se rehabilitan mientras aumenta su deseo de salir de gira en teatro.

“Ya estoy muy bien, ya (pasó el peligro). En cuanto llegué al hospital me pusieron antibióticos y me salvaron“, declara López Tarso, “fue una neumonía, pero con suficiente antibiótico se compuso”.

El primer actor de 97 años relató cómo fue la crisis de salud que sufrió hace una semana, y por la cual fue trasladado de urgencia a una unidad médica de la Ciudad de México.

“¿Que si me asusté? (por lo que vivió), no… Sí me asusté cuando me puse aquí muy enfermo que estaba viendo la televisión y de pronto empecé a tener frío. Me levanté, fui por un suéter y sentía más frío. Y me puse otro suéter, una chamarra grande, guantes y bufanda, y estaba temblando de frío”, comparte el actor.

“Fue una crisis fuerte. Yo no recuerdo el viaje en la ambulancia. Cuando desperté ya estaba bien. Había pasado una noche completa en el sanatorio, me estuvieron dosificando y cuando desperté ya me sentí bien. Dije: ‘ya me puedo ir a mi casa’“.

Su pronta recuperación sorprendió hasta a los doctores que lo atendieron. Fue dado de alta el sábado pasado.

“Qué bueno que ya estoy aquí, estoy muy cómodo. Las camas de los hospitales no son cómodas, se hacen para todos lados: se encogen, se alargan, suben, bajan, todo lo que quieras, pero no son cómodas”, afirma.

El actor convalece tranquilo en su casa. Su voz se le escucha muy bien.

El protagonista de películas como “Macario” y “El Hombre de Papel” agradece las muestras de cariño del público mientras estuvo hospitalizado.

A través de sus nietos e hijos se enteró de la preocupación de la gente en redes sociales, y también de los buenos deseos para su recuperación.

“Yo voy a seguir trabajando, tenemos ya pensadas salidas. Vamos a Mazatlán, a Culiacán y Los Mochis. No recuerdo si también a Tamaulipas, a Monterrey aún no nos han invitado”, indica con una memoria diga de admiración al hablar de los lugares donde él y su hijo Juan Ignacio Aranda llevarán la obra ‘Leonardo y La Máquina De Volar’ cuando esté totalmente recuperado.

El actor con más de 100 obras de teatro y unas 50 películas, así como participaciones en telenovelas y series, señala que casi todo lo ha logrado en su vida.

Con ese mismo ímpetu desea llegar a los 100 años de vida.

“Sí, ya me faltan tres años solamente. Dos años y medio. Yo espero que sí. Tengo que cumplir con el rector de Ixtlahuaca e ir allá dentro de dos años a inaugurar el teatro que va a llevar mi nombre”, afirma el primer actor.

“Nunca había pensado llegar a tantos años. Me acuerdo que cuando estaba próximo el fin del siglo 20 yo tenía mucho miedo de no llegar y se me dio. Ya llevamos 22 años de este siglo y tenía miedo de no llegar al 2000“.

También te podría interesar:

–Dieron de alta a Ignacio López Tarso quien seguirá su recuperación en casa

–El primer actor Ignacio López Tarso, de 97 años, fue hospitalizado por un cuadro de neumonía

–Ignacio López Tarso, actor del Cine de Oro mexicano, festeja sus 97 años a lo grande