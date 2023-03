Servicios de transmisión de vídeo que te permitirán cortar la televisión por cable

Servicios como FuboTV, Hulu + Live TV, Philo, Sling TV y YouTube TV prometen ofrecer lo mismo que la televisión por cable con facturas mensuales más bajas, aunque sus precios ya están aumentando

Los servicios de transmisión de reemplazo por cable están ganando popularidad a medida que más personas cortan el servicio de televisión tradicional.

By James K. Willcox

Aquí compartimos una estadística aleccionadora para los ejecutivos de televisión por cable: los principales proveedores de televisión por cable y satélite han perdido alrededor de 25 millones de suscriptores durante la última década, según la firma de investigación eMarketer. Pero esa estadística es una buena noticia para el resto de nosotros. El resultado del análisis señala todas las opciones que los consumidores tienen ahora para transmitir canales de cable tradicionales sin pagar los precios de la televisión por cable.

Estos servicios de reemplazo de cable son muy diferentes de los servicios de transmisión como Apple TV+, HBO Max y Netflix, que te permiten ver series de TV y películas individuales. En cambio, estas opciones intentan replicar lo que obtendrías con un paquete tradicional de televisión de pago, pero a un precio más bajo.

Los servicios que transmiten canales de cable regulares incluyen DirecTV Stream de AT&T, el servicio FuboTV enfocado en deportes, Hulu + Live TV, Philo, Sling TV y YouTube TV de Google. Todos, excepto Philo, combinan al menos algunos canales locales en vivo con algunas redes de cable, a precios que generalmente oscilan entre $45 y $70 por mes.

La mayoría de estos servicios de reemplazo de cable te permiten agregar paquetes de canales basados en géneros o temas, además de redes premium como HBO Max o Showtime, por una tarifa mensual adicional.

El contenido puede variar según la región, especialmente cuando se trata de canales locales. Para averiguar qué oferta puedes recibir, visita el sitio web de cada compañía, ingresa tu código postal y mira qué hay disponible en tu área. En general, los servicios de transmisión de video han añadido más canales de transmisión locales, como ABC y CBS, pero estos no siempre están disponibles en todos los lugares.

Si te faltan algunos canales locales, puedes considerar añadir una antena para obtener transmisiones gratuitas por aire. Cuando probamos los modelos para interiores, algunos evaluadores recibieron docenas de canales y subcanales en casa, y la imagen se veía incluso mejor que la que obtenían del cable.

Muchos, pero no todos, los servicios de reemplazo de cable ofrecen un período de prueba gratuito. Debido a que la mayoría requiere un número de tarjeta de crédito, deberás realizar un seguimiento de cuándo finaliza el período de prueba y cancelar si no deseas continuar con él.

Los precios de muchos paquetes han ido aumentando, como se detalla a continuación. Debido a que las condiciones pueden cambiar con frecuencia, es importante consultar las últimas ofertas antes de registrarse.

Transmisión de DirecTV

Factura mensual: $75 a $155

Lo que obtienes: Los planes comienzan alrededor de $75 al mes por una combinación de estaciones de TV en vivo y canales de cable. El paquete de primer nivel incluye canales premium como HBO Max, Showtime y Starz.

AT&T ha estado haciendo muchos ajustes últimamente, incluida la escisión de su negocio de televisión por satélite DirecTV en una nueva entidad, también llamada DirecTV. DirecTV Stream, esencialmente el servicio satelital de DirecTV, es el nombre que ahora se da a los servicios de transmisión anteriores de AT&T TV y AT&T TV Now de la compañía.

La compañía subió los precios de todos los planes a principios de año. El plan Entertainment ahora cuesta $75 al mes, un aumento de precio de $5 al mes, mientras que el plan Choice, el plan más barato que ofrece redes deportivas regionales subió $10 a $100 al mes. El plan Ultimate (con Starz) ahora cuesta $110 al mes, mientras que el plan Premier (con HBO Max, Cinemax y Showtime) cuesta $155 al mes. Ambos representan aumentos de $5 al mes.

Los clientes con planes heredados también se vieron afectados por aumentos de precios mensuales de $5 o $10, con precios de planes que oscilan entre $85 y $115 al mes.

El año pasado, Discovery y WarnerMedia completaron una fusión; la nueva entidad se llama Warner Bros. Discovery. Los ejecutivos de la compañía han dicho que el plan a largo plazo será combinar HBO Max y Discovery+ en una sola entidad de transmisión.

Pero en un ligero cambio de rumbo, la compañía decidió recientemente que también mantendrá Discovery+ como un servicio independiente de menor costo para las personas que no están interesadas en la programación de entretenimiento.

Todos los servicios vienen con programas y películas bajo demanda, y almacenamiento ilimitado de DVR en la nube.

Una cosa buena del nuevo servicio DirecTV Stream es que no tienes que alquilar una caja de transmisión. Puedes usar una aplicación de reproductores de transmisión como Apple TV, Chromecast o Roku, en teléfonos y tabletas con Android e iOS, y en algunos televisores inteligentes Samsung. AT&T también vende su propio reproductor basado en Android, que cuesta $120 por adelantado o $5 por mes durante 24 meses. Eso es mucho más caro que la mayoría de los reproductores multimedia de transmisión independientes, aunque admite videos 4K y tiene un control remoto de voz y el asistente de Google incorporados.

Lo que no obtienes: Algunos canales locales y redes deportivas regionales no están disponibles en todos los mercados o en el plan más básico. Y algunos canales, como BBC World News, FXM (el canal de películas FX), Logo, NHL Network, Nick Jr., Oxygen y Smithsonian Channel, están disponibles solo en los planes más caros.

Suscríbete a DirecTV Stream.

FuboTV

Factura mensual: $75 a $100

Lo que obtienes: Este servicio centrado en los deportes, uno de los primeros en admitir videos 4K con HDR, ofrece una combinación de canales en vivo y a demanda de ABC, CBS, Fox y NBC en la mayoría de los mercados. También puedes obtener canales de cable (AMC, Bravo, Discovery, FX, HGTV, Syfy y TLC) y redes deportivas (BeIn Sports, FS1, Golf Channel, MSG, SNY y NBA TV). Gracias a un acuerdo con Disney, el servicio ahora cuenta con ESPN (ESPN, ESPN 2 y ESPN 3), además de las redes SEC y ACC en ciertos mercados.

El plan Pro de $75 al mes tiene alrededor de 150 canales con estaciones locales en la mayoría de los mercados, además de muchos canales de deportes y muchos canales de cable, aunque todavía no tiene los canales de Turner (CNN, TBS, TNT). Si pasas al plan Elite de $85, obtendrás Fubo Extra, con 42 canales más de estilo de vida y deportes, además de 130 eventos en 4K. El plan Premier de $95 tiene incluso más canales además de Showtime.

Todos los planes vienen con un DVR en la nube con 1000 horas de almacenamiento y permiten hasta 10 usuarios simultáneos en el hogar, más dos fuera de casa. También hay un plan latino, que cuesta $33 al mes de 45 canales y más de 100 eventos deportivos. Permite dos usuarios a la vez y viene con un DVR en la nube con 250 horas de almacenamiento. (Ambos se pueden actualizar por un cargo adicional).

Puedes también agregar varios canales premium, aunque no HBO Max. Un plan combina Epix, Showtime y Starz por $20 al mes. Los fanáticos de los deportes pueden obtener Sports Plus con NFL Red Zone, con juegos de la NCAA y RedZone de la red NFL, por $11 adicionales al mes. El plan Fubo Extra de $8 al mes añade más programas de TV, películas, noticias, deportes, música y entretenimiento para niños. También hay varios planes y complementos en español.

La compañía ha hecho una incursión en el mundo de las apuestas deportivas con Fubo Sportsbook, aunque dijo recientemente que su negocio está bajo “revisión estratégica”.

Lo que no obtienes: En comparación con muchos otros servicios, la biblioteca bajo demanda de Fubo es limitada. Además, a Fubo le faltan los canales de Turner (Adult Swim, Cartoon Network, CNN, TBS, TNT) de su lista, aunque hay informes de un posible nuevo acuerdo con Warner Bros. Discovery y los tendrá pronto. Tampoco cuenta con los canales de A&E, incluidos A&E, History Channel, Lifetime y Vice TV. Ni las redes deportivas regionales de Fox o Yes Network, lugar de retransmisión de los juegos de los Yankees.

Regístrate a FuboTV.

Hulu + TV en vivo

Factura mensual: $70 con anuncios, y $83 sin anuncios

Lo que obtienes: Hulu + Live TV ofrece alrededor de 75 canales, incluidos los principales canales de transmisión (ABC, CBS, Fox y NBC) en un número creciente de mercados. También tiene canales de cable como A&E, BET, CN, CNN, Disney, Fox News, FX, HGTV, TBS y TNT. La programación incluye CBS Sports, ESPN y Fox Sports, además de algunas redes deportivas regionales. Y, por supuesto, tienes acceso a la biblioteca de transmisión de Hulu, además de series originales como “Only Murders in the Building” y “The Bear”.

Recientemente, Hulu + Live TV agregó Disney+ y ESPN+, aunque el precio ahora es $5 más alto: $70 al mes por unos 75 canales. El servicio tiene anuncios en la parte del paquete de video bajo demanda de Hulu. Para no tener publicidad (Hulu sin anuncios + TV en vivo, Disney+ sin anuncios y ESPN+ con anuncios), ahora debes pagar $83 al mes. También hay un plan solo de TV en vivo por $69 que no incluye la biblioteca de transmisión de Hulu ni el acceso a Disney+ o ESPN+, por lo que no creemos que su precio tenga mucho sentido para los consumidores.

Hulu tiene un acuerdo con Discovery para mantener varios canales, incluidos Food Network, HGTV y TLC en el servicio, pero algunos programas populares, como “90 Day Fiancé” y “Fixer Upper” solo estarán en el nuevo servicio Discovery+ de la compañía. Hulu también carece de algunas redes populares, incluida AMC, aunque recientemente agregó 14 canales nuevos, entre ellos Hallmark y The Weather Channel.

El servicio básico te permite crear seis perfiles separados, aunque solo dos personas pueden usarlo a la vez, e incluye un DVR en la nube ilimitado. Puedes incluir redes premium, y pagar más para obtener contenido adicional de deportes y entretenimiento y conseguir acceso a pantallas ilimitadas.

Lo que no obtienes: Ahora que tiene un acuerdo para hacerse con los canales que le faltan de Paramount (anteriormente ViacomCBS), el servicio carece principalmente de AMC, BBC America, Hallmark, MLB Network, NBA TV, NFL Network y PBS.

Regístrate a Hulu + TV en vivo.

Philo

Factura mensual: $25

Philo puede ser una opción si estás dispuesto a acceder a canales locales a través de una antena porque este servicio no los incluye. Es un servicio de transmisión sin deportes respaldado por varias redes de cable, incluidas A&E, AMC, Discovery, Scripps y Paramount (anteriormente CBSViacom). Además de carecer de canales locales, no ofrece noticias en vivo (CNN, Fox News) ni cadenas deportivas como ESPN o NFL Network. Pero por solo $25 al mes, consigues acceso a más de 70 canales, incluidos Discovery, Paramount (CBS y Viacom) y AMC Networks.

La compañía agregó recientemente el Smithsonian Channel y POP, que transmite programas más antiguos como “House” y “NCIS: New Orleans”.

Además de los canales de cable, Philo ahora tiene algunas series originales, que incluyen “Boss Moves” con la estrella de “Love and Hip-Hop” Rasheeda Frost. Recientemente firmó un acuerdo con Kin Community para acceder al contenido de estilo de vida centrado en las mujeres de esa compañía.

Si lo deseas puedes añadir canales premium, como Epix ($6 al mes) y Starz ($9 al mes).

El año pasado, el precio de Philo para nuevos suscriptores pasó de $20 a $25 al mes, pero aquellos que se registraron antes del aumento de precios pudieron mantener la tarifa más baja. Como parte del nuevo paquete de $25, Philo está extendiendo el tiempo que mantiene las grabaciones en su DVR ilimitado de 30 días a un año. Puedes crear hasta 10 perfiles y hasta tres personas son capaces de transmitir al mismo tiempo.

Philo admite tres usuarios simultáneos e incluye un DVR en la nube que te permite grabar y guardar una cantidad ilimitada de programas hasta por 30 días. Puedes ver un programa desde el principio si te unes tarde, y una función de “Look back” de 72 horas te permite ver cualquier programa que se emitió en los tres días anteriores. Incluso puedes compartir tus shows favoritos con amigos directamente desde la plataforma.

Lo que no obtienes: Philo no tiene canales locales y no ofrece noticias en vivo o redes deportivas como ESPN o NFL Network.

Regístrate a Philo.

Sling TV

Factura mensual: $40 a $55

Lo que obtienes: Sling tiene dos ofertas principales. El paquete Orange ahora cuesta $40 e incluye alrededor de 30 canales de cable, entre ellos Disney y ESPN, además de A&E, Food Network y TBS, pero no hay transmisión de televisión. Es compatible solo con un usuario a la vez. Sling Blue, también por $40 por mes, admite tres usuarios y tiene una combinación diferente de alrededor de 40 canales, incluidas transmisiones locales y deportes regionales. (Entre otras diferencias, Sling Orange incluye ESPN). Un plan combinado cuesta $55.

Hasta ahora, Sling carecía de acceso a CBS y ABC, pero a finales de enero la compañía anunció que comenzaría a retransmitir estaciones propiedad de ABC en ocho ciudades, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y San Francisco, en Sling Blue y Sling Orange. Sling está aumentando el costo de su nivel Sling Blue en esos mercados en $5, a $45 al mes. El precio del nivel combinado Orange/Blue también sube $5 en esos mercados, a $60 al mes.

Puedes agregar canales premium, incluidos Showtime ($10) y Starz ($9). Sling TV ofrece una gran cantidad de paquetes adicionales, que brindan programación extra basada en géneros (deportes, noticias, estilo de vida, Hollywood, etc.). Cuestan de $6 a $21 (por un paquete con varias opciones) extra cada mes.

Anteriormente, Sling aumentó los precios de sus planes en $5 al mes y aumentó los precios de sus paquetes complementarios temáticos, aunque solo en $1 al mes. Pero la buena noticia es que Sling ha reforzado su DVR en la nube. Todos ahora obtienen 50 horas de almacenamiento gratuito de DVR, en lugar de 10 horas. También puede obtener 200 horas de almacenamiento, en vez de 50 horas, por $5 al mes con el complemento DVR Plus.

Sling también alcanzó un acuerdo con Barstool Sports para un canal dedicado a los deportes y la cultura pop. El Barstool Sports Channel presenta contenido en vivo, incluidos podcasts de video, blogs y series.

Hay un servicio gratuito con publicidad llamado Sling Freestream, con más de 210 canales y 41,000 títulos a pedido con géneros que incluyen noticias, deportes, programas de juegos, dramas criminales, comedias de situación, mejoras para el hogar y cocina.

Lo que no obtienes: Puedes ver Fox y NBC en algunos mercados, pero ABC y CBS aún no están en ambos planes, aunque, como señalamos anteriormente, algunos mercados obtendrán estaciones de ABC. Además, Sling no ofrece HBO Max. Los suscriptores de Sling fuera de varios mercados importantes ya no pueden obtener canales a demanda de NBC. Sling había proporcionado estos canales en mercados donde el canal NBC en vivo no estaba disponible.

Regístrate a Sling TV.

YouTube TV

Factura mensual: $65

Lo que obtienes: YouTube TV ofrece acceso a más de 85 canales, incluidas las principales redes de transmisión y canales de cable (AMC, Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, Turner, EE. UU.), y las principales redes deportivas como CBS Sports, ESPN y Fox Sports, junto con los canales de las ligas deportivas MLB, NBA y NFL. Y se incluye un DVR en la nube con almacenamiento ilimitado de hasta nueve meses.

Se pueden agregar HBO Max, Showtime, Starz y algunos otros canales por una tarifa adicional. También hay un plan en español que cuesta $35 al mes. Y puedes agregar un plan 4K, que te brinda canales adicionales en 4K, por $20 extra al mes.

Al igual que otros servicios de transmisión por cable, YouTube TV ha impuesto algunos aumentos de precios, el último fue hace 18 meses cuando la factura mensual se incrementó un 30%, de $50 a $65 al mes. Cuando el precio subió, YouTube TV agregó un montón de canales de Paramount, incluidos BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Network. El servicio también ha ampliado su contenido en español con tres canales de Univision, así como dos nuevos paquetes complementarios.

Sin embargo, quizás la noticia más importante es que la empresa matriz Alphabet (Google) llegó a un acuerdo con la NFL para otorgar a YouTube TV y YouTube Primetime Channels los derechos exclusivos de NFL Sunday Ticket a partir de la temporada 2023 de la NFL. NFL Sunday Ticket había sido una exclusiva de DirecTV durante décadas; aunque ese acuerdo expiró después de la temporada 2022.

La empresa dice que los suscriptores de YouTube TV conseguirán precios especiales para NFL Sunday Ticket, pero no ha proporcionado los detalles. Además asegura que NFL Sunday Ticket tendrá opciones de pantalla dividida para que puedas ver varios juegos a la vez.

Según los informes, la compañía también ofrecerá algunas opciones menos costosas que NFL Sunday Ticket.

El año pasado, Google presentó un nuevo paquete 4K Plus: un complemento de $20 al mes para el servicio regular. Los beneficios incluyen soporte de video 4K, con la capacidad de buscar títulos 4K; la posibilidad de ver contenido guardado en el DVR sin conexión en las aplicaciones de Android e iOS; y transmisiones ilimitadas desde casa. YouTube TV admite audio Dolby 5.1 cuando se reproduce en ciertos dispositivos seleccionados. La función está disponible con programación en vivo y bajo demanda.

Lo que no obtienes: Ahora que YouTube TV ha llegado a acuerdos con Paramount (ViacomCBS) y WarnerMedia (para HBO Max), sus mayores agujeros de contenido son algunos canales de cable, incluidos A&E, CW, DIY Network, History Channel y Lifetime.

Regístrate a YouTube TV.

Dispositivos de transmisión a considerar

Amazon Fire TV Cube (3rd Gen)

Roku Streaming Stick 4K+

Apple TV 4K (128GB, 2022)

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.