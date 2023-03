Shakira confiesa que sus caderas le avisan cuando una canción será un éxito mundial

Shakira y Bizarrap asistieron la noche del viernes 10 de marzo al Show de Jimmy Fallon y brillaron. En el programa por primera vez presentaron su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ en directo con público presente, además, fueron entrevistados por el presentador y la cantante reveló que son sus caderas las que le dicen cuándo una canción tendrá éxito.

En medio de la conversación que sostuvo con Fallon ella aseguró que cuando escuchó la melodía creada por ‘Biza’ supo que sería una canción muy exitosa porque sus caderas comenzaron a moverse al ritmo de la melodía.

La declaración de ‘Shaki’ hicieron reaccionar al conductor que dijo entre risas: “¿Me quieres decir que tus caderas no te mienten? Esto es lo mejor que me han dicho en mi carrera. ¡Ya me puedo retirar!”. Shakira rió y respondió: “No quería haber llegado ahí, pero es cierto, sé que una canción es buena cuando mis caderas se mueven”.

Habiendo develado el secreto de sus grandes éxitos en su carrera musical, la barranquillera aseguró que para ella fue muy importante haber escrito la ‘Sessions #53’ porque la ayudó a canalizar y expresar las emociones que estaba sintiendo en su proceso de separación del futbolista retirado, Gerard Piqué.

“Escribir esta canción fue muy importante para mí. Ha sido una manera muy saludable de canalizar mis emociones y he visto cómo ha nacido una hermandad entre mujeres que han pasado por lo mismo que he pasado yo, que tuvieron que aguantar tanta mier** como yo, que piensan como yo y que sienten como yo. Escribí esta canción para mí, pero también para otras muchas mujeres que necesitaban que se las oyera y se las representara”, dijo la colombiana.

En el programa Shakira también reiteró que su hijo mayor junto a Piqué, Milan, fue el que tuvo la iniciativa de buscar que su mamá grabara una canción con Bizarrap, y subrayó que el niño fue muy acertado con lo que pensó.

“Mi hijo me dijo tienes que grabar con Bizarrap, porque es el número uno. Milan le envió un mensaje de voz a mi mánager diciéndole que tenía que colaborar con Bizarrap porque serán el número uno. ¡Y tenía razón!”, recordó.

