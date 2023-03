Con aullido incluido: así enloqueció Shakira al público en el Show de Jimmy Fallon

Foto: Sony Music US Latin / Mezcalent

La presentación de Shakira y Bizarrap en ‘The Tonight Show’, con Jimmy Fallon no pudo ser más exitosa. Por primera vez interpretaron en directo la ‘Session #53’ y enloquecieron al público que coreó a todo pulmón la letra en el estudio de televisión.

Los artistas asistieron a uno de los programas con más audiencia en Estados Unidos para demostrar por qué su canción ha roto 14 Récord Guinness; y es que, durante su interpretación, el estudio parecía que se venía abajo con mujeres y hombres del público bailando y cantando la canción que la colombiana hizo contra su ex Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Shakira que sabe muy bien cómo llegar a su audiencia comenzó aullando como toda una loba, y eso, aseguró, todavía más, que asistentes al programa, incluyendo sus hijos, disfrutaran la canción. Shakira en su outfit hasta llevó puesto un Rolex para darlo todo cantando.

Durante la entrevista con Jimmy Fallon la barranquillera aseguró que su retoño mayor, Milan, se emocionó mucho al saber que iban a show. “Se puso a gritar ¡Fallon, Fallon, Fallon!”, dijo ‘Shak’ haciendo reír al público y causando aplausos del conductor del programa.

Además, la cantante aseguró que su hijo estaba muy acertado cuando le pidió que hiciera algo con ‘Biza’. “Mi hijo me dijo tienes que grabar con Bizarrap, porque es el número uno. Milan le envió un mensaje de voz a mi mánager diciéndole que tenía que colaborar con Bizarrap porque serán el número uno. ¡Y tenía razón!”, expresó.

Durante la conversación con Jimmy Fallon, Shakira confesó que supo que la canción sería un éxito cuando escuchó el ritmo de la música y sus caderas se movían, a lo que Fallon reaccionó, entre risas: “¿Me quieres decir que tus caderas no te mienten? Esto es lo mejor que me han dicho en mi carrera. ¡Ya me puedo retirar!”. Shakira rió y respondió: “No quería haber llegado ahí, pero es cierto, sé que una canción es buena cuando mis caderas se mueven”.

La artista además contó que para ella escribir la canción fue terapéutico para drenar las emociones que tenía durante su proceso de separación. Puntualizó que es un tema no solo para ella, sino para el resto de las mujeres que han atravesado una situación así.

“Escribir esta canción fue muy importante para mí. Ha sido una manera muy saludable de canalizar mis emociones y he visto cómo ha nacido una hermandad entre mujeres que han pasado por lo mismo que he pasado yo, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo, que piensan como yo y que sienten como yo. Escribí esta canción para mí, pero también para otras muchas mujeres que necesitaban que se las oyera y se las representara”.

