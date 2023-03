Amanda Miguel revela que perdió un bebé con Diego Verdaguer y por qué no quiso tener más hijos

Amanda Miguel ha tenido una exitosa carrera, pero a lo largo de su vida personal también ha sufrido ciertas tragedias, como la muerte de su amado esposo Diego Verdaguer, ocurrida el 27 enero de 2022, y hace más 20 años tuvo un aborto.

Durante una charla con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la cantante argentina confesó que perdió un bebé a los 45 años, mismo que la dejó sin la posibilidad de ser mamá por segunda ocasión, luego de traer al mundo a Ana Victoria.

“Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, reveló la intérprete de “El Me Mintió”.

Amanda Miguel sufrió discriminación de las disqueras por su embarazo

Amanda Miguel también confesó que tuvo que hacer sacrificios profesionales cuando nació su hija Ana Victoria, pues en ese entonces, las disqueras discriminaban a las cantantes que estaban en la dulce espera.

“Cuando yo quise tener más hijos se puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar más a la escuela y yo dije: ‘Mi vida va a continuar así’. Yo ya había abandonado mi carrera cuando ella nació. Yo dejé mi carrera para estar tres años con mi hija. Rechacé trabajo. Era la época de gloria de mi carrera, tenía tanto trabajo, pero me iba llorando de la casa porque no la quería dejar”, recordó.

“Se me hizo muy difícil decir: ‘Voy a tener más hijos’ y cuando quise, empezaron los temas de la escuela, se puso pesado. Me costó mucho regresar, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”, agregó.

