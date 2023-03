Falleció a los 128 años la sudafricana más longeva del mundo: Johanna Mazibuko

La mujer sudafricana considerada una de las más longevas del mundo, Johanna Mazibuko, falleció a los 128 años, tras sufrir por un derrame cerebral.

Según el medio Daily Mail, Mazibuko quien es madre de siete hijos, habría cumplido 129 años en mayo.

“Estoy sorprendida de por qué todavía estoy aquí después de tantos años”. ¿Por qué sigo aquí? La gente a mi alrededor ha estado muriendo. ‘¿Cuándo voy a morir? ¿Cuál es el punto de estar vivo? El mundo me ha cansado porque estoy sentada aquí sin hacer nada”, dijo Mazibuko en una de sus últimas entrevistas, luego de haber vivido tres siglos.

La sudafricana nació el 11 de mayo de 1894 y creció con 12 hermanos en una finca de maíz, a lo largo de su vida nunca aprendió ni a leer ni a escribir.

“Vivíamos muy bien en las granjas no había problemas. No recuerdo bien mi infancia, pero sí recuerdo una plaga de langostas. Había algunos que podíamos atrapar y comer. Era como si estuvieras comiendo carne. Los freímos y nos los comemos solos”, dijo.

Las personas que la rodeaban alegan que creció comiendo leche fresca y espinacas silvestres, y en sus últimos años fue que comenzó a consumir la comida moderna, aunque a veces Mazibuko alega que extrañaba los sabores de su infancia.

Sobrevivió a dos Guerras Mundiales y dos pandemias

Mazibuko se casó con Stawana Mazibuko, con quien tuvo siete hijos y más de 50 nietos y bisnietos.

Esta mujer sobrevivió a dos Guerras Mundiales, dos pandemias, el reinado de Victoria en Gran Bretaña y la primera revolución rusa.

Thandiwe Wesinyana, su nueva y cuidadora, fue quien anunció el pasado 14 de febrero que Masibuko fue trasladada al hospital tras sufrir un derrame cerebral, pero a los días murió en casa.

“Nos encantaba orar juntos y pasamos la mayor parte de nuestros días bebiendo té y hablando. Ya no sé con quién me voy a divertir (…) Se me ha abierto una herida, me duele el corazón y estoy hecho añicos. La comunidad está entristecida. Todos hemos perdido una madre”, dijo Thandiwe.

Esta mujer sudafricana poseía documentos que probaban su nacimiento, pero nunca tuvo dicho reconocimiento oficial por parte del Libro Guinness de los Récords.

Seguir leyendo: