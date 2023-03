La carta de tarot para la semana del 13 al 19 de marzo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Muerte

1. La Muerte: Todo empieza y todo termina un día, esta semana puedes tener la oportunidad de nuevos comienzos, pero estos no pueden llegar si te empeñas en no cerrar viejos ciclos, es momento de hacerlo, de no esperar más, las cosas hechas ya no cambiaran y solo te empeñas en seguir cargando y agotar tu mente, tus emociones por necedad y a veces por culpa. Prepárate para días de cambios profundos, que pueden ser un hito en tu vida, de esos cambios y oportunidades que no se vuelven a presentar, serán regalos que te pueden hacer avanzar y sentirte por fin libre de hacer lo que más te guste hacer. Mirar la luz al final del oscuro camino es lo que te traerá esta gran semana.

2. Reina de Oros

2. Reina de Oros: La abundancia se presentará ante ti de muchas formas y maneras, la abundancia tanto económica, de salud, de amor, de amistad. Aprovéchala, compártela, pero fíjate bien con quien lo harás, hay personas que siempre han estado a tu lado, apoyándote en las buenas y en las malas, ellas son con las que vale la pena compartir tu prosperidad, no las vayas a pasar de largo. Es momento de valorar todas las riquezas que te ha dado la vida, de seguir aprovechando de esos caminos abiertos para tu crecimiento tanto personal como profesional, estos días puedes dar el siguiente paso, ya créetela, ya puedes subir al siguiente nivel. Es un tiempo perfecto para poner tus inconformidades en la mesa, no puedes seguir esperando que todo se remedia solo o con el paso del tiempo, exprésate y entonces sí, la calma y todo lo necesario para que trabajes en paz serán para ti. Los miedos por fin se quedaron atrás y la seguridad se apodera de ti. Es una semana en donde te sentirás con la salud en pleno, sentirás como la fuerza perdida en días anteriores regresa a ti.

3. Tres de Copas

3. Tres de Copas: Esta semana es ideal para pedir matrimonio o para decir sí a una propuesta de matrimonio, así que no te sorprenda que una situación así te pase estos días. Es una jornada ideal para compartir con amigos, cualquier pretexto es perfecto para reunirse y festejar, así sea nada más festejar la vida. En el trabajo puedes tener varias juntas en donde puedes exponer nuevas posibilidades que se verán como una gran puerta a las necesidades que ahí hay que cubrir, no dudes, el crecimiento está por llegar, el esfuerzo habrá valido la pena, continúa avanzando que nadie te quiete del camino, que ninguna duda te sabotee lo avanzado ni lo que está a punto de llegar. La Divinidad estará presente en cada acto que venga desde el corazón, así que no actúes desde la tristeza o el rencor, esos sentimientos déjalos atrás y enfócate en lo nuevo. Pueden tratar de manipularte o puedes caer en un chantaje, ten cuidado o sufrirás una perdida material por creer que haces una buena acción.