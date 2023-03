Joey Meneses con dos cuadrangulares comanda victoria de México ante Estados Unidos para conseguir la primera del Clásico Mundial

México y Estados Unidos se vieron las caras en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que nos entregó un duelo más entre los rivales más conocidos e importantes del continente en el Chase Field, y en esta oportunidad, se quedó en las manos de la novena mexicana con una soberbia actuación de Joey Meneses, con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas fue la bujía para la victoria 11-5.

El cuadro azteca no dudó y rápidamente tomó ventaja en el duelo, esto debido a qué Meneses conectó la bola y la desapareció por el jardín central para así colocar las primeras dos rayitas para México, al traer al home a Randy Arozarena, quien estaba en primera base, en el primer inning.

THAT BALL IS GONE!



Mexico takes an early 2-0 lead over the USA!



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/xRR0mqDLIa — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

No obstante, Estados Unidos no se quedó con esa primera bofetada, pues Kyle Tucker conectó un importante batazo que le ayudó a llegar a la tercera base y posteriormente utilizó el hit de Tim Anderson para así llegar al home y colocar la primera carrera del cuadro estadounidense ante Patrick Sandoval, pero luego no terminó de concretar en la ofensiva y quedó 2-1 en la pizarra.

After the K-Tuck triple, Tim Anderson brings him in and USA is on the board! pic.twitter.com/7rKCmR4NuE — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Pero nuevamente México respondió en lo que fue la tercera entrada. En donde Meneses abrió el inning y llegó a primera con un tablazo a tercera base que no logró controlar para posteriormente lograr hacerse con la tercera tras un globo de Rowdy Telléz que no controló Jeff McNeil.

Con hombres en las esquinas, Esteban Paredes complicó de nuevo a McNeil, quien lanzó rápidamente a primera, pero no conectó con su compañero de manera efectiva y permitió a Meneses llegar y colocar el 3-1 que sacó a Nick Martínez para el ingreso de Kendall Graveman; quien sacó el último out para calmar las aguas.

A few defensive miscues from USA leads to Mexico tacking on a run with 2 outs in the 3rd!



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/m0tR4ctAc4— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Momentos más tarde, Randy Arozarena conectó un doble a lo más profundo del jardín central para así traer otra carrera en las piernas de Alek Thomas. Posteriormente en la misma cuarta entrada, Meneses conectó otro cuadrangular con dos en bases y llevó la pizarra 7-1 a favor del cuadro mexicano. BREAK OUT THE HOME RUN SOMBRERO!



Joey Meneses homers AGAIN and Mexico leads USA 7-! 🇲🇽 pic.twitter.com/lzwnBHyR20— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

En la séptima entrada, Will Smith demostró todo su poder y lanzó un poderoso batazo que se fue por el jardín izquierdo para así colocar la segunda rayita para el equipo de Estados Unidos, esa que llenó de esperanzas, pero rápidamente se apagó con el último out de la entrada. Solo shot for Will Smith and USA 🇺🇸 pic.twitter.com/x9wsFj9peE— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Además, la esperanza de Estados Unidos se vino abajo al inicio de la próxima entrada, pues abriendo el octavo Arozarena conectó nuevamente la pelota y trajo a Austin Barnes a la registradora para así sumar la rayita ocho para el combinado azteca que no detuvo su poder ofensivo y anotó dos más.

Para ello, Jarren Duran, quien ingresó como corredor emergente y Arozarena llegaron al plato tras un incogible realizado por Téllez. 😳😳



Mexico has officially dropped 10 runs on USA today! 🇲🇽 pic.twitter.com/SoXsXkGhkT— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Sin embargo, México consiguió la 11 en los pies de Téllez, quien con un sencillo al jardín derecho aceleró desde la segunda base para llegar al home y sumar una rayita más al equipo azteca que celebraba con emoción y locura la paliza que le daba a Estados Unidos, novena que cambió de pitcher y Devin Williams, y así culminó el inning número ocho.

En la octava entrada, Estados Unidos nuevamente montó un ataque en donde Bobby Witt Jr. con un doblete trajo a Cedric Mullins, quien entró por Mike Trout, para así colocar el marcador 11-3 con dos hombres en circulación, los cuales posteriormente con dos outs en la pizarra se convirtieron en tres. RBI base knock for Bobby Witt Jr. pic.twitter.com/iIjjQGS9aU— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Y con un doblete de Tim Anderson, Goldschmidt y Witt Jr. lograron pisar el home ante los envíos de Samuel Zazueta para así modificar la pizarra 11-5 a favor de México. No obstante, Smith, quien llegó al plato nuevamente, entregó el último out del inning para la tranquilidad de los mexicanos. Another hit for Tim Anderson tonight as he brings in 2 runs for USA! pic.twitter.com/e6kmZM7Rly— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

En la novena entrada, con problemas al enfrentar al primer bateador del inning, Gerardo Reyes llegó como el encargado de apagar las luces del recinto deportivo, algo que terminó haciendo al retirar a Mookie Betts, Mullins y Goldschmidt; bateadores que elevaron la pelota y entregaron los tres últimos outs del encuentro.

