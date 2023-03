Mamá de Dani Alves comparte fuertes indirectas en redes sociales: “Traidores de Judas”

La madre de Dani Alves sacudió las redes sociales con duros mensajes sin destinatario aparente en los cuales defendió a su hijo, quien está encarcelado desde hace dos meses en Barcelona, España, por una supuesta agresión sexual.

A través de su cuenta en Instagram, la cual actualmente se encuentra privada, Lucía Alves rompió el silencio y se desahogó con un escrito donde aseguró que la quieren ver caer. Aunque en el inicio del texto destacó el amor y la unión familiar, en el epílogo del mismo fue se originó la controversia que ahora corre como la espuma en las rede sociales y los medios de comunicación.

“Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar (…) sé que mi sonrisa molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, expresó.

En otra publicación, Lucía compartió una foto de su hijo jugando con perros y dejó entrever que el futbolista fue traicionado, aparentemente por amigos. “Amigos que nunca los traicionarán. Si alimentas a un perro durante tres días se acordará de ustedes durante 30 años; si alimentan a una persona durante 30 años, se olvidarán de ustedes en tres días”, manifestó.

Se desconoce hacia quién podrían ir dirigidas estas indirectas que se dieron casi a la par con a visita de la esposa del jugador, Joana Sanz, y es que según Europa Press, la modelo visitó a su marido el fin de semana. La pareja no pudo tener contacto físico y el vis a vis se dio por medio de un cristal. Desde su detención, los rumores de crisis matrimonial no han cesado.

Alves se encuentra detenido desde hace dos meses en la prisión de Brians 2 y está a la espera de juicio por una presunta agresión sexual contra una joven de 23 años en la noche del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton.

Te puede interesar:

·Esposa de Dani Alves se fue a Dubái para despejarse de la presión mediática: “Ya estoy positiva”

·Nueva acusación contra Dani Alves: una mujer asegura en redes que vivió una experiencia similar a la de la denunciante en la discoteca Sutton

·Novia de Isco se burló de Dani Alves y comparó su caso con el fenómeno extraterrestre

**