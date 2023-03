Mujer inmigrante pide justicia para esclarecer la muerte de su esposo a manos del Sheriff

Luz López, de 71 años, afirma que tiene que ser fuerte por sus hijos, sus nietos y su bisnieta ante el asesinato de su esposo con el que iba a cumplir 44 años de casada.

Miguel Ángel, de 70 años, fue asesinado dentro de su casa en la ciudad de Maywood por parte de alguaciles encapuchados del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

La madrugada del 26 de enero ella se dirigía a su trabajo en el banco regional de comida del condado. Eran las 5:25 a.m., cuando vio que tres hombres vestidos completamente de negro brincaron la cerca de su casa.

“Tenían la cara cubierta como con pasamontañas y traían un casco”, cuenta la afligida mujer a La Opinión. “Yo les pregunté varias veces que quiénes eran y por qué estaban rompiendo el candado de mi casa”.

El testimonio de esta mujer contradice por completo la versión oficial del LASD, que indica: “Tras la ejecución de la orden de allanamiento y arresto, los detectives llevaron a cabo notificaciones de “tocar [la puerta] y avisar [de la orden de cateo] y se identificaron como oficiales de la ley con los ocupantes dentro de la residencia”.

Luz López muestra el camino de sangre que dejó el cuerpo de su esposo al ser arrastrado por las autoridades.

Rompen candado

Luz asegura que, cuando escuchó ruidos abrió la puerta de entrada de los autos.

“Estaba un poco oscuro; los hombres de negro brincaron la cerca, pero nunca se oyó que tocaran la puerta principal…, cuando rompieron el candado, entraron por la cochera”, declaró. “Les pregunté varias veces ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? Jamás me respondieron una palabra”.

Ella creyó que eran ladrones. El barrio de la calle Clarkson donde vive es conocido por no ser muy seguro.

“No se identificaron como policías. Esa es la verdad, y aunque me maten, siempre voy a decir la verdad”, dijo. “¿Por qué no tocaron la puerta principal? Yo con gusto les habría abierto porque no tenemos nada que esconder”.

La señora López relató que estaba en la cocina de su casa, preparando su almuerzo para irse a trabajar cuando vio a los intrusos saltar la puerta metálica alambrada.

Sin orden de allanamiento

Al escuchar el ruido, ella salió por una puerta lateral donde se encuentra el cuarto de lavandería y una entrada colindante a la cochera.

Los agentes buscaban a una mujer que presuntamente estuvo involucrada en un incidente ocurrido en octubre de 2022, y en el que hubo disparos.

Al parecer, la persona que las autoridades buscaban se había ido a trabajar, antes de que los encapuchados llegaran.

“Oh, mier #!a, dijo uno de ellos”, según Luz López.

“¿Quién está adentro de la casa?, dice que le preguntaron. “Tenemos una orden de allanamiento”.

Ella asegura que dicho documento nunca se lo mostraron.

“Mi bisnieta, mi esposo y mi nieto”, respondió ella. “La niña está durmiendo con su abuelito y mi nieto está en su recámara… déjenme avisarle a mi esposo que son policías”.

Encerrada en una patrulla

Por el contrario, relató que un policía que arribó a la escena la jaló de un brazo y le arrebató su bolso de mano cuando quiso informar a su esposo de lo que estaba pasando.

“Apenas habíamos caminado unos pasos cuando escuché los disparos. No sé cuántos, y le dije al policía ¿Lo mataron? ¿Por qué? Cada vez que recuerdo esto siento escalofrío y la cabeza me quiere explotar”.

“No lo sé”, fue la escueta respuesta del policía uniformado aquella trágica madrugada.

La información oficial del LASD señala que los agentes cumplían con una orden de allanamiento y arresto en una residencia de la cuadra 6100 de Clarkson Avenue. Ningún arresto se efectuó.

La señora López narró que la encerraron en una patrulla, y a su nieto lo sacaron esposado de la casa, después que su abuelo fue muerto a balazos.

“Mataron a mi esposo dentro de la casa y después arrastraron su cuerpo hacia afuera…, tengo las fotos…, lo dejaron que se desangrara en la cochera y a mi nieto lo hicieron caminar por encima de la sangre de su abuelito”, dijo la mujer.

Tanto la abuela como su nieto fueron llevados a la estación del Sheriff en el Este de Los Ángeles, y después de ser interrogados, sin la presencia de un abogado, los liberaron a la medianoche del 26 de enero.

“Me preguntaron qué fue lo que vi”, comentó el adolescente a La Opinión. “No les dije nada, pero vi todo”.

Fueron cuatro balazos

De acuerdo con Matthew Mullhofer, abogado de la familia López, desde el interior de su hogar, Miguel Ángel López, tenía un arma en su mano, apuntando hacia el techo de su recámara, y, al darse cuenta de lo que estaba pasando, “bajó el arma y fue entonces cuando le dispararon”.

En la versión del LASD, se narra que “los detectives dieron a López numerosas órdenes para que bajar el arma de fuego, pero él se negó. López avanzó hacia los detectives y les apuntó con el arma de fuego, momento en el que un agente se involucró en el tiroteo”.

El nieto de Luz López niega que le hayan gritado que bajara el arma, porque su abuelo se encontraba detrás de una puerta.

A través de una de las paredes del cuarto de lavandería del hogar de los López, La Opinión pudo observar los hoyos y la trayectoria de al menos cuatro proyectiles de bala.

Miguel Ángel López era dueño legal de una pistola calibre .357.

El hombre nacido en la Ciudad de México y que emigró a Estados Unidos en 1978, sufrió heridas de bala en el torso. Y aunque fue atendido por paramédicos del Departamento de Bomberos del Condado de Ángeles, fue declarado muerto en la escena.

Se avecina demanda

“Me robaron la mitad de mi corazón”, expresó Luz López. “No todos los policías son malos, pero creo por unas manzanas podridas, deberían entrenarlos mejor… Lo hecho, hecho está”.

La mujer describió a su esposo como un hombre “muy bueno, con muchos valores, para quien la familia era siempre lo primero”.

“Era un hombre hecho y derecho”, manifestó. “Era muy trabajador…, teníamos una familia hermosa e íbamos a cumplir 44 años de casados el próximo 3 de noviembre”.

Aunque la oficina de George Gascón, Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles se negó a presentar cargos en el caso, el abogado Mullhofer dijo que planea presentar una demanda por homicidio culposo contra los agentes involucrados en la muerte de Miguel López.

“Que digan la verdad…”

El 3 de marzo, Mullhofer requirió a la oficina del alguacil Robert Luna, imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados en la orden de cateo, imágenes de patrulla o automóviles de los detectives y la orden de allanamiento otorgada por el juez Michell C. Kim, así como declaración jurada y declaración de causa probable del detective Rogelio Benzor.

Según Luz López, hasta el día siguiente de la muerte de su esposo, en la cochera de su casa encontró tirada en el piso una copia de la orden de cateo.

“Yo solo quiero que ellos honren la memoria de mi esposo diciendo la verdad, que no le agreguen ni le quiten nada a su reporte…, solo que digan la verdad de cómo sucedieron las cosas”, expresó la señora López.

Para su nieto, la definición de justicia por la muerte de su abuelo sería “un juicio justo para quienes sean los responsables y una oportunidad justa dadas las circunstancias”.

Frente a todos los cuestionamientos de los deudos de Miguel Ángel López, un oficial de apellido Chen, portavoz del Departamento del Alguacil de Los Ángeles, comentó a La Opinión que la investigación del caso sigue abierta.

El sábado, un grupo de activistas y miembros de la comunidad se manifestaron en contra de la violencia y abuso de la policía hacia la comunidad en el parque Belvedere en el este de LA. En los siguientes días publicaremos el reporte sobre la protesta.