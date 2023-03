Conoce el lugar donde Aiden Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza, celebró su cumpleaños 8

El sábado 11 de marzo Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero celebraron el cumpleaños número 8 de Aiden Matteo, su hijito, quien se la pasó a lo grande en compañía de algunos amigos y sus familiares más cercanos.

La fiesta, que fue de temática futbolera y tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, se celebró en el Valley Soccer Center, ubicado en Chatsworth, California.

Ahí se instalaron varias estaciones con bebidas refrescantes, con tostilocos, con cupcakes y hasta con una exquisita birria.

También hubo una especie de escenario con varias sillitas para que los pequeños y sus papás disfrutaran del show de un payaso.

Como su nombre lo indica, el sitio elegido para la celebración cuenta con tres canchas de fútbol, con tribunas, con vestidores y con todo lo necesario para los amantes de este deporte.

Además de para juegos de fútbol, el establecimiento también se puede alquilar para eventos privados, como sucedió con el de Matteo, al gozar con un espacio cubierto de 3,6000 pies cuadrados con mesas y sillas, así como un muy amplio parking. View this post on Instagram A post shared by Valley Soccer Center (@valleysoccercenter)

